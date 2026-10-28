Cumhuriyet nerede ilan edildi? Cumhuriyet hangi gün, saat kaçta, hangi yıl, hangi meclis binasında ilan edilmiştir?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanı, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anılıyor. Cumhuriyet'in hangi tarihte, nerede ve hangi meclis binasında ilan edildiği, tarihî olayın yıl dönümünde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Cumhuriyet nerede ilan edildi? Cumhuriyet hangi gün, saat kaçta, hangi meclis binasında ilan edilmiştir? Detaylar...

CUMHURİYET NEREDE İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, Ankara'nın Ulus semtinde bulunan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında ilan edildi. Millî Mücadele döneminde önemli siyasi kararlara ev sahipliği yapan tarihi yapı, Cumhuriyet'in ilan edildiği yer olarak Türkiye tarihindeki önemini koruyor.

Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren bina, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve Millî Mücadele yıllarını yansıtan tarihî mekânlardan biri olarak ziyaret edilebiliyor.

CUMHURİYET HANGİ TARİHTE İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle Türkiye devletinin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu kabul edildi.

Bu tarih, Türkiye'nin yönetim biçiminin resmen cumhuriyet olarak belirlendiği gün olması nedeniyle her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor.

CUMHURİYET HANGİ GÜN İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 Pazartesi günü ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan görüşmelerin ardından anayasa değişikliği kabul edildi ve Türkiye'nin yönetim biçimi cumhuriyet olarak belirlendi.

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim tarihi, 1925 yılında alınan kararla millî bayram olarak kutlanmaya başlandı.

CUMHURİYET HANGİ MECLİS BİNASINDA İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, Ankara'nın Ulus semtindeki Birinci TBMM binasında ilan edildi. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapan bu yapı, Millî Mücadele döneminde ülkenin geleceğine ilişkin önemli kararların alındığı merkezlerden biri oldu.

Meclis binası, 1920-1924 yılları arasında TBMM tarafından kullanıldı. Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren yapı, Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihî mekânı görmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

CUMHURİYET SAAT KAÇTA İLAN EDİLDİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 günü saat 18.00'de toplandı. Cumhuriyet'in ilanını sağlayan anayasa değişikliği, Mecliste yapılan görüşmelerin ardından saat 20.30'da kabul edildi.

Oturuma katılan 158 milletvekilinin tamamının oyuyla kabul edilen değişiklikle Türkiye devletinin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlendi.

CUMHURİYET'İ KİM İLAN ETTİ?

Cumhuriyet'in ilanına giden süreç, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yürütüldü. 29 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle cumhuriyet yönetimine geçildi. Aynı gün yapılan seçimde Mustafa Kemal Atatürk, Meclisteki 158 milletvekilinin oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

CUMHURİYET İLAN EDİLDİĞİNDE İLK CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan seçimde Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni devletin yönetim yapısında cumhurbaşkanlığı makamı oluşturuldu.

CUMHURİYET'İN İLAN EDİLDİĞİ MECLİS BİNASI NEREDE?

Cumhuriyet'in ilan edildiği Birinci TBMM binası, Ankara'nın Ulus semtinde yer alıyor. Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi adıyla hizmet veren tarihî yapı, Cumhuriyet'in kuruluş dönemine ilişkin belge ve eserleri barındırıyor.

Millî Mücadele yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını yürüttüğü bina, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip. Cumhuriyet'in ilan edildiği yeri ziyaret etmek isteyenler, Ankara'daki Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezebiliyor.