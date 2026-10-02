Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı nasıl niyet edilir? Cuma namazının farzı ve sünneti nasıl kılınır?

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Cuma namazı, cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz namazın yanı sıra öncesinde ve sonrasında kılınan sünnetlerden oluşur. Cuma namazının nasıl kılındığı, kaç rekât olduğu ve namaz sırasında hangi duaların okunduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır. Namazın uygulanışında önce dört rekât ilk sünnet kılınır. Ardından imam-hatip minbere çıkar ve hutbe okunur. Hutbenin tamamlanmasının ardından ikamet getirilir ve cuma namazının iki rekât farzı imamla birlikte cemaatle kılınır. Farz namazın tamamlanmasının ardından dört rekât son sünnet kılınır.

Diyanet kaynaklarında da cuma namazının farzının iki rekât olduğu, bunun yanında farzdan önce dört ve farzdan sonra dört rekât sünnet bulunduğu belirtilmektedir.

Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının dört rekâtlık ilk sünneti gibi kılınır. Farz namaz ise imamın önderliğinde cemaatle iki rekât olarak eda edilir.

İlk sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkar. İmamın minbere çıkmasının ardından cami içerisinde iç ezan okunur. Daha sonra hutbe okunur. Hutbenin ardından imam-hatip cemaate iki rekât cuma namazının farzını kıldırır. Farz tamamlandıktan sonra dört rekât cuma namazının son sünneti kılınır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı, verilen uygulamaya göre toplam 10 rekâttır. Bunun dört rekâtı ilk sünnet, iki rekâtı farz ve dört rekâtı son sünnettir.

Namazın sıralaması şu şekildedir:

4 rekât cuma namazının ilk sünneti

2 rekât cuma namazının farzı

4 rekât cuma namazının son sünneti

Böylece cuma namazı toplam 10 rekât olarak tamamlanır.

Diyanet'in güncel açıklamasında da cuma namazının farzının iki rekât olduğu ve farzdan önce dört, farzdan sonra dört rekât sünnet bulunduğu belirtilmektedir.

CUMA NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır ve imamla birlikte cemaatle kılınır. İlk sünnet tamamlandıktan sonra imam-hatip minbere çıkarak hutbeyi okur. Hutbenin bitmesinin ardından ikamet getirilir ve cuma namazının iki rekât farzına geçilir.

Cuma namazının farzına imamın arkasında bulunan cemaat şu şekilde niyet eder:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama.”

BİRİNCİ REKAT

İmam ve cemaat cuma namazının farzına niyet eder. Cemaat Sübhaneke duasını sessizce okur.

İmam içinden Eûzü Besmele çeker. Ardından Fatiha Suresi ile zammı sureyi veya onun yerine geçecek miktarda ayet ya da ayetleri açıktan okur. Bu sırada imama uyan cemaat imamı dinler.

İmamın “Allahuekber” demesiyle birlikte rükûya gidilir. Rükûda imam ve cemaat sessizce üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” der.

İmam açıktan “Semiallahu Limen Hamideh” diyerek rükûdan kalkar. İmam ve cemaat sessizce “Rabbena Lekel Hamd” der.

Ardından imamın “Allahuekber” demesiyle secdeye gidilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Üç defa “Sübhane Rabbiyel Âlâ” denilir.

Birinci secdeden “Allahuekber” denilerek kalkılır ve oturulur. Ardından yeniden “Allahuekber” denilerek ikinci secde yapılır. İkinci secdenin ardından “Allahuekber” denilerek ikinci rekâta kalkılır.

İKİNCİ REKAT

İmam sessizce besmele çeker. Ardından Fatiha Suresi ile zammı sureyi veya onun yerine geçecek miktarda ayet ya da ayetleri açıktan okur.

Daha sonra rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekâtın secdeleri tamamlandıktan sonra ayağa kalkılmaz ve Tahiyyat'a oturulur. Bu sırada Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.

Ardından imam açıktan, cemaat ise sessizce “Esselamü aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağa, ardından sola selam verir. Böylece cuma namazının iki rekâtlık farzı tamamlanır.

Diyanet kaynaklarında da cuma namazının farzının iki rekât olduğu ve imamın Fatiha ile zammı sureyi sesli okuduğu belirtilmektedir.

CUMA NAMAZININ SON SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Cuma namazının son sünneti dört rekâttır. Farz namazın tamamlanmasının ardından kılınır.

Son sünnetin kılınışı, cuma namazının ilk sünnetinin kılınışı ile aynıdır. İlk sünnette olduğu gibi dört rekât olarak kılınır.

Diyanet kaynaklarında da farzdan sonra dört rekât cuma namazının son sünnetinin, öğle namazının ilk sünneti gibi kılındığı belirtilmektedir.

CUMA NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

Cuma namazının ilk sünnetine başlamadan önce niyet edilir. İlk sünnet için şu şekilde niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.”

İlk sünnetin ardından hutbe okunur ve hutbenin tamamlanmasıyla cuma namazının iki rekât farzına geçilir.

Cuma namazının farzında imamın arkasında bulunan cemaat ise:

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama.”

şeklinde niyet eder.

Farzın tamamlanmasının ardından dört rekâtlık son sünnet kılınır. Böylece cuma namazı tamamlanır.