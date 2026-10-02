Haberler

Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fed'in faiz politikasına yön verecek kritik ABD istihdam verisi öncesinde altın piyasasında düşüş sürüyor. Güçlenen dolar ve tarihi zirveleri gören tahvil getirilerinin etkisiyle ons altın gerilerken, yatırımcılar saat 15.30'da açıklanacak veriye odaklandı.

  • Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.154,78 dolara, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,4 kayıpla 4.184 dolara geriledi.
  • ABD 10 ve 30 yıllık Hazine tahvili getirileri perşembe günü 2002'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü.
  • Eylül ayına ilişkin ABD tarım dışı istihdam verisi TSİ 15.30'da açıklanacak.

Altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvili getirilerinin baskısıyla haftanın son işlem gününde gerileyerek üst üste ikinci haftalık kayba yöneldi. Piyasalar, Fed'in faiz patikasına yön verecek ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlendi.

Küresel piyasalarda altın, ABD Doları'nın değer kazanması ve tahvil getirilerindeki tırmanışın etkisiyle düşüş grafiğini sürdürüyor. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metali diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirirken haftalık bazdaki kayıp yüzde 3'ü aştı.

SPOT ALTIN BİRİM FİYATI GERİLEDİ

Haftanın son işlem gününde spot altın yüzde 0,6 oranında düşüşle ons başına 4.154,78 dolar seviyesine çekildi. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 değer kaybıyla 4.184 dolara indi. Bununla birlikte ABD Hazine tahvillerindeki getiri yükselişi dikkat çekti. 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri perşembe günü 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeleri gördü.

GÖZLER TSİ 15.30'DA AÇIKLANACAK İSTİHDAM VERİSİNDE

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, piyasaların ABD faiz beklentileri ile Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere odaklandığını ifade etti. Rodda, ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed’in faiz politikası açısından kritik bir viraj olduğunu belirterek, beklenenden güçlü gelecek bir verinin faiz artışı beklentilerini destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini vurguladı. Eylül ayına ilişkin kritik veri TSİ 15.30'da kamuoyuna açıklanacak.

FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Öte yandan, açıklanan son veriler ABD’de enflasyonun ağustosta beklentilerin altında arttığını ve fiyat baskılarının ılımlı seyrettiğini ortaya koydu. Bu durum Fed’in bu ay faiz artıracağına ilişkin beklentileri haftanın başındaki yüzde 70 seviyelerinden yüzde 25’e kadar düşürdü. Ancak aralık ayındaki faiz artışı ihtimali yüzde 79 seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Fed yetkilileri ise yeni bir adım atmadan önce daha fazla ekonomik veri görülmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE DİĞER DEĞERLİ METALLER

Altın piyasasında Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik gelişmeler de yakından izleniyor. İran’ın, ABD’den gelebilecek olası geniş çaplı bir askeri saldırıya karşı daha kapsamlı yanıt verme hazırlığında olduğu, aynı zamanda diplomatik temaslarını da sürdürdüğü bildirildi.

Diğer değerli metallerde de satış ağırlıklı seyir hakim oldu:

  • Gümüş: Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek 60,53 dolara düştü. 
  •  Platin: Yüzde 0,4 düşüşle 1.716,93 dolara geriledi. 
  •  Paladyum: Yüzde 0,1 hafif yükselişle 1.172,80 dolara çıktı. 

Gümüş, platin ve paladyum da altı gibi haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Ankara'da 4 yıl nezle sandığı burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı! Sebep geçirdiği trafik kazası

4 yıl nezle sandı! Burnundan akan sıvı bakın ne çıktı
Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi

Ehliyet sınavında bunu yapınca 2 yıl men yedi
Bayrak provokasyonunda şok gerçek! 'Vatan hainleri' diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış

"Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Elvin Levinler Bali'deki düğünün hesabını kuruşu kuruşuna açıkladı

Ünlü oyuncu Bali'de ikinci kez evlendi! Düğünün maliyeti şaşırttı