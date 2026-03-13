Cuma namazı, Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olarak kabul edilir. Her hafta milyonlarca kişi, bu özel ibadet için camilere akın eder ve topluca Allah'a yönelir. 13 Mart 2026 Cuma günü de birçok ilde cemaat, öğle namazı vaktinde camilere toplanacak. Peki, Cuma namazı kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç dakika sürer ve kaç rekat? Detaylar...

CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen 13 Mart 2026 Cuma namazı vakitleri, illere göre şu şekilde belirlenmiştir:

İstanbul: 13:19

Ankara: 13:03

İzmir: 13:26

Türkiye'nin diğer 81 ilinde cuma namazı saatlerini öğrenmek için Diyanet'in resmi sitesinden faydalanabilirsiniz. Cuma namazı öncesi öğle ezanı okunur; bu ezan, cemaatin camiye toplanmasına ve namaza hazırlık yapmasına fırsat verir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınışı, sünnet ve farz olmak üzere üç ana bölümde özetlenebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, namaz adım adım şöyle gerçekleşir:

İlk Sünnet (4 Rekât)

Öğle ezanı okununca, dört rekâtlık ilk sünnet namazı kılınır.

Niyet edilirken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" denir.

İlk rekatta Sübhaneke okunur, ardından Euzü Besmele çekilir. Tüm rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta yalnızca Etteahiyyatü okunur, son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları yapılır.

Hutbe ve Farz Namaz (2 Rekât)

İlk sünnetin ardından ikinci ezan okunur ve imam minbere çıkarak hutbe verir.

Hutbe sırasında cemaat konuşmaz ve sessizce dinler.

Hutbe bitiminde müezzin kamet getirir ve ardından cemaatle birlikte iki rekâtlık farz namaz kılınır.

Farz niyeti: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklindedir.

Son Sünnet (4 Rekât)

Farz namazından sonra, dört rekâtlık son sünnet kılınır.

Niyet edilirken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya" denir.

Ek Öğle Namazları (Opsiyonel)

Son sünnetten sonra, zuhr-i ahir niyetiyle dört rekât daha kılınabilir.

Ardından iki rekât vaktin sünneti kılınabilir.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazının süresi, cemaatin katılımına ve namaz öncesi ya da sonrası kılınan ekstra namazlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Ortalama olarak:

Süre: 45 dakika – 1 saat arası

Namazı kılan kişi, zuhr-ü ahr gibi ek namazları da kılıyorsa süre uzayabilir.

Bu süre, hem hutbe dinleme hem de farz ve sünnet namazlarının tamamlanmasını kapsar.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı, farz ve sünnet olmak üzere toplamda farklı rekatlardan oluşur:

Farz: 2 rekât

Sünnet:

Farzdan önce: 4 rekât

Farzdan sonra: 4 rekât (Bazı İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rivayetlerine göre 6 rekât)

Toplamda, farz ve sünnetler bir arada kılındığında 10 – 12 rekât arasında değişmektedir.