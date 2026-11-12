Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi gelecek, Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'yla anlaştı mı?

İddiaların ardından "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi gelecek?", "Fenerbahçe Ronaldo ile anlaştı mı?" ve "Ronaldo'nun maaşı ne kadar olacak?" soruları gündemin üst sıralarına yerleşti. İşte Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddialarına dair bilinenler.

CRİSTİANO RONALDO FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Portekizli yıldızın Al Nassr'dan ayrılarak kariyerine Türkiye'de devam edebileceği yönündeki senaryo gündemde yer alsa da ne Fenerbahçe'den ne Al Nassr'dan ne de oyuncunun temsilcilerinden bu konuda resmi bir açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE RONALDO İLE ANLAŞTI MI?

Hayır, Fenerbahçe ile Cristiano Ronaldo arasında bir anlaşma bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldız için resmi bir girişimde bulunduğuna ilişkin de henüz doğrulanmış bir bilgi yok. Konuşulanlar şimdilik iddia ve transfer senaryosu düzeyinde kalıyor.

RONALDO TRANSFERİNDE HAKAN SAFİ İDDİASI

Transfer senaryosunun en dikkat çekici bölümünde iş insanı Hakan Safi'nin adı geçiyor. Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu bilinen Safi'nin, Portekizli yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederek transferin sponsorluğunu üstlenebileceği öne sürülüyor. İddialara göre Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın da transferin gerçekleşmesi için maddi destek sağlayabileceği konuşuluyor. Aziz Yıldırım'ın ise kızı Yaz'ın çok sevdiği Ronaldo'yu Fenerbahçe formasıyla görmek istediği ifade ediliyor. Ancak adı geçen isimlerin hiçbirinden transferle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NDAN RONALDO AÇIKLAMASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Kafa Sports'taki yayında Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Sabuncuoğlu, "Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış" dedi. Bu açıklama, Ronaldo'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin bir aracı menajer tarafından araştırıldığını gösterse de Fenerbahçe'nin doğrudan bir girişimi olduğu anlamına gelmiyor.

RONALDO'NUN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Olası transferin mali boyutu da merak ediliyor. Konuşulan senaryoya göre Cristiano Ronaldo'nun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği belirtiliyor. Transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

RONALDO'NUN AL NASSR SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle Portekizli yıldızın ocak ayında bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılabilmesi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya varılması ya da mevcut sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi gerekiyor.

RONALDO 1000. GOLÜNÜ FENERBAHÇE FORMASIYLA MI ATACAK?

Transfer senaryosunun en çarpıcı ayrıntılarından biri de Ronaldo'nun kariyerindeki 1000. golünü Fenerbahçe formasıyla atabileceği yönündeki söylem oldu. Futbol tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan 41 yaşındaki yıldızın 1000 gol hedefine ulaşmak istediği biliniyor. Bu tarihi anı sarı-lacivertli formayla yaşayıp yaşamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gelişmelere bağlı.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Ronaldo, ardından Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını giydi. Beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ni beş kez kazandı. Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşayan Ronaldo, Ocak 2023'ten bu yana Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyiyor.