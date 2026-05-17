Çorlu silahlı çatışma olayı nedir? (ÇORLU SİLAHLI ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ) Çorlu silahlı saldırıda polisleri kim öldürdü?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve iki polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırı olayı, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında yaşanan gelişmelerle gündeme geldi. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir pasajda gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin ihbar üzerine yürüttüğü çalışma sırasında saldırının yaşandığı bildirildi. Resmî açıklamalara ve aktarılan bilgilere göre, olay sonrası şüpheli kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Peki, Çorlu silahlı çatışma olayı nedir? Çorlu silahlı saldırıda polisleri kim öldürdü? Detaylar haberimizde.

ÇORLU SİLAHLI ÇATIŞMA OLAYI NEDİR?

Çorlu’da yaşanan silahlı çatışma olayı, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir pasajda polis ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı çalışma sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen ve hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı olduğu belirtilen bir şahsın bölgede bulunduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Polis ekipleri, vatandaşlarla birlikte bölgede şüpheli şahsı bulmaya çalıştığı sırada saldırı gerçekleşti. Olay esnasında şüphelinin silahla ateş açtığı ve iki polis memurunun ağır yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ÇORLU SİLAHLI SALDIRIDA POLİSLERİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Edinilen bilgilere göre, Çorlu’daki silahlı saldırıda polis memurlarına ateş açan kişinin, olay sırasında bölgede bulunan ve hakkında ihbar yapılan şüpheli şahıs olduğu belirtildi.

Aktarılan resmi bilgilere göre, polis ekiplerinin vatandaşlarla birlikte yürüttüğü çalışma sırasında şüpheliyle karşılaşılması üzerine saldırı gerçekleşti. Şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

ÇORLU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN POLİSLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Çorlu’da yaşanan silahlı saldırı sonucunda şehit olan polis memurlarının kimlikleri resmi kaynaklarca açıklandı.

Saldırıda hayatını kaybeden polis memurları:

Erkan Tütüncüler

Emrah Koç

Her iki polis memuru da olay yerinde yaralanmalarının ardından kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay sonrası yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve güvenlik önlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

BAŞKANLARDAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyururken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptıkları açıklamada taziye mesajlarını paylaştı.

Başkan Sarıkurt açıklamasında, "Maalesef 2 polisimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul’da yaşayan bir vatandaş hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı da alınıyor. Ailesinin de ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri tedavi ettirilmesi üzerine takip ediliyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Polis arkadaşlarımız kontrol ediyor. İlk başta bulamıyorlar sonra vatandaşlarla çıktıklarında aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor. Hastane yanında bomba ile ilgili değerlendirme oldu ama kolluk kuvvetlerimiz tedbir maksatlı imha ediyor ama tehlikeli bir durum söz konusu değil" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise, "Gerçekten çok üzücü bir olay. 2 kahraman şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Allah askerimize, polisimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.