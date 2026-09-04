Çocuğum hangi sınıfta, sınıfımı nasıl öğrenebilirim? soruları özellikle okulların açılmasına kısa süre kala gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin sınıf ve şube bilgilerine ulaşmak isteyen velilerin, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden gerekli bilgileri kontrol etmesi mümkün. İşte çocuğunun sınıfını öğrenmek isteyen velilerin takip etmesi gereken adımlar...

ÇOCUĞUMUN HANGİ SINIFTA OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM? SINIF VE ŞUBE BİLGİSİ SORGULAMA

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin en çok merak ettiği konular arasında “Çocuğumun hangi sınıfta olduğunu nasıl öğrenebilirim?” sorusu yer alıyor. Öğrencisinin hangi sınıfa ve şubeye yerleştirildiğini öğrenmek isteyen veliler, sınıf bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Peki çocuğum hangi sınıfta, sınıf ve şube bilgisi nereden öğrenilir?

ÇOCUĞUMUN HANGİ SINIFTA OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Veliler, çocuklarının yeni eğitim döneminde hangi sınıf ve şubede eğitim göreceğini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanabilir. Sisteme öğrenci bilgileriyle giriş yapılarak okul, sınıf ve şube bilgileri kontrol edilebilir.

Özellikle okulların açılmasına kısa süre kala “Çocuğum hangi sınıfta?”, “Çocuğumun sınıfını nasıl öğrenebilirim?” ve “Sınıfımı nereden görebilirim?” sorularına yanıt aranıyor. Velilerin e-Okul ekranındaki öğrenci bilgilerini kontrol ederek çocuklarının eğitim göreceği sınıf ve şubeye ilişkin bilgileri takip etmesi mümkün.

E-OKUL'DAN SINIF VE ŞUBE BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

Çocuğunun sınıfını öğrenmek isteyen veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra öğrencinin eğitim bilgilerini kontrol edebilir. Öğrencinin okul bilgileri üzerinden sınıf ve şube bilgileri görüntülenebildiği gibi, sistemde yer alan diğer öğrenci bilgileri de takip edilebilir.

Sınıf ve şube bilgileri henüz ekranda görünmüyorsa okul yönetiminin sınıf yerleştirme işlemlerini tamamlaması beklenebilir. Bu nedenle velilerin belirli aralıklarla sistemi kontrol etmesi önem taşıyor.

ÇOCUĞUMUN SINIFINI ÖĞRENMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Öğrencisinin hangi sınıfta olduğunu öğrenmek isteyen velilerin öncelikle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne ulaşması gerekiyor. Gerekli öğrenci bilgileriyle sisteme giriş yapıldıktan sonra öğrencinin eğitim bilgileri incelenebilir.

Sistem üzerinden sınıf ve şube bilgisine ulaşılamaması durumunda öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan bilgi alınabilir. Okul yönetimi, öğrencinin hangi sınıf ve şubeye yerleştirildiği konusunda velilere gerekli bilgilendirmeyi yapabilir.

SINIF BİLGİSİ E-OKUL'DA NE ZAMAN GÖRÜNÜR?

Sınıf ve şube oluşturma işlemleri okullar tarafından tamamlandıktan sonra öğrencilerin bilgileri sistemlere yansıtılabiliyor. Bu nedenle yeni eğitim dönemi öncesinde sınıf bilgisi görünmeyen velilerin endişe etmemesi ve daha sonra yeniden kontrol etmesi gerekiyor.

“Çocuğumun hangi sınıfta olduğunu nasıl öğrenebilirim?” sorusunun yanıtı kısaca e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınıf ve şube bilgilerinin kontrol edilmesi şeklinde verilebilir. Bilgilerin sistemde bulunmaması halinde ise öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan güncel bilgi alınabilir.

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