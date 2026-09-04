Rus İHA'sı Kiev'de SBU genel merkezini vurdu: Zelenskiy'den 'karşılık' talimatı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir Rus insansız hava aracının başkent Kiev'in merkezinde bulunan Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) ana binasını vurduğunu duyurdu.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda saldırının Aya Sofya Katedrali'nin tam karşısındaki Volodimirska Caddesi'nde gerçekleştiğini belirtti. Ukrayna lideri, olayın ardından SBU'nun vekaleten görevdeki başkanı Oleksandr Poklad ile görüştüğünü, tüm acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve etkilenen herkese gerekli desteğin sağlanacağını aktardı.



"Hedef doğrudan SBU başkanının makam odasıydı"

Zelenskiy, saldırının rastgele olmadığını savunarak insansız hava aracının binadaki Güvenlik Servisi başkanının ofisine doğrudan yönlendirildiğini öne sürdü.

Ukrayna lideri, Poklad'a misilleme talimatı verdiğini de açıkladı: "Poklad'a, her şey hazır olduğunda Ruslara uygun ve somut bir karşılık verilmesi, mümkünse bu saldırının aynısını yansıtan bir karşılık verilmesi talimatını verdim. Ordumuz bu yanıtı destekleyecek."

Kiev Belediye Başkanı: 5 yaralı var

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram üzerinden yaptığı ilk açıklamada başkentin Şevçenkivskiy semtinde konut dışı bir binanın çatısına düşen insansız hava aracının yangına yol açtığını bildirdi.

Klitschko, kısa süre sonra yaptığı güncellemede aynı bölgede 5 kişinin yaralandığını, bunlardan 4'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurdu.