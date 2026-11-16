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Ak Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın hayatı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Partide farklı kademelerde görev alan ve uzun yıllardır milletvekilliği yapan Karaaslan'ın doğum tarihi, memleketi, ailesi ve siyasi görevleri araştırılıyor. Peki, Çiğdem Karaaslan kimdir? AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte biyografisine ilişkin bilgiler.

ÇİĞDEM KARAASLAN KİMDİR?

Çiğdem Karaaslan, 13 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) çeşitli görevlerde bulunan Karaaslan, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Samsun milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 25., 26., 27. ve 28. Dönem Samsun Milletvekili olarak görev yaptı.

ÇİĞDEM KARAASLAN KAÇ YAŞINDA?

13 Ağustos 1979 doğumlu olan Çiğdem Karaaslan, 16 Kasım 2026 itibarıyla 47 yaşındadır.

ÇİĞDEM KARAASLAN NERELİ?

Çiğdem Karaaslan, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Siyasi kariyerinde Samsun milletvekili olarak görev yapan Karaaslan'ın doğum yeri İstanbul'dur.

ÇİĞDEM KARAASLAN'IN EĞİTİM HAYATI

Çiğdem Karaaslan, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi'nde yaptı.

ÇİĞDEM KARAASLAN'IN SİYASİ KARİYERİ VE AK PARTİ'DEKİ GÖREVLERİ

Çiğdem Karaaslan, siyasi çalışmalarına 2005 yılında AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde başladı. Gençlik Kolları 1. Olağan Kongresi'nde Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2006 yılında düzenlenen AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi. Bu göreve seçildiğinde kurulun en genç üyesi oldu. Sonraki dönemde altı yıl boyunca Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Samsun milletvekili seçilen Karaaslan, aynı yılın eylül ayında gerçekleştirilen kongrenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Karaaslan, bu görevini 23 Şubat 2025'te düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongre'ye kadar sürdürdü.

2006 yılından itibaren gerçekleştirilen AK Parti olağan büyük kongrelerinde MKYK üyeliğine seçilen Karaaslan, 28. Dönem Samsun Milletvekili olarak TBMM'deki görevine devam ediyor.

ÇİĞDEM KARAASLAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Çiğdem Karaaslan, Direnç Karaaslan ile evlidir. İki çocuk annesi olan Karaaslan'ın babasının adı Engin Karaaslan, annesinin adı ise Abide Karaaslan'dır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.