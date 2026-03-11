Türkiye siyasetinde özellikle kadın hareketi ve sosyalist siyaset içindeki çalışmalarıyla tanınan Çiçek Otlu, son günlerde sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamalar nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer aldı. DEM Parti tarafından yapılan resmi duyuruda, İstanbul Milletvekili Otlu'nun doktorların kararıyla ameliyata alındığı bildirildi. Peki, Çiçek Otlu kimdir, hangi partiden? Çiçek Otlu'nun hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Detaylar...

ÇİÇEK OTLU KİMDİR?

Çiçek Otlu, 1973 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya gelmiş bir siyasetçidir. Babasının adı Tevfik, annesinin adı ise Fatma'dır.

İlk öğrenimini Bursa'da bulunan Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda tamamlayan Otlu, eğitim hayatının devamını Ankara'da sürdürdü ve Ankara Ayrancı Lisesi'nden mezun oldu. Genç yaşlarından itibaren toplumsal ve siyasi hareketlere ilgi duyan Otlu, özellikle kadın hareketi ve sol siyaset içerisinde aktif rol aldı.

1990'lı yıllarda siyasi çalışmaların içinde yer almaya başlayan Otlu, uzun yıllar boyunca farklı sosyalist örgütlenmelerde ve yayın organlarında görev aldı. Bu süreçte gazetecilik alanında da faaliyet yürüttü ve bir dönem Atılım Gazetesi bünyesinde çalıştı.

Kadın hakları, emek mücadelesi ve toplumsal eşitlik konularındaki çalışmalarıyla bilinen Otlu, siyasi yaşamı boyunca özellikle kadın örgütlenmelerinde aktif rol üstlendi.

2005–2009 yılları arasında Emekçi Kadınlar Derneği başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde kadın emeği, eşitlik ve sosyal haklar konularında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

2009 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) içinde Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Otlu, bu görevini 2016 yılına kadar sürdürdü. 2016 ile 2019 yılları arasında ise aynı partide Genel Başkanlık görevini üstlendi.

2021–2023 yılları arasında Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü olarak görev yapan Otlu, aynı dönemde Sosyalist Kadın Dergisi'nin editörlüğünü de yürüttü.

2023 yılında yapılan genel seçimlerde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden aday olarak İstanbul milletvekili seçilen Otlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Daha sonra siyasi çalışmalarını DEM Parti çatısı altında sürdürdü.

Mecliste özellikle kadın hakları, sosyal politikalar ve demokrasi konularındaki çalışmalarda aktif rol aldığı bilinmektedir.

ÇİÇEK OTLU KAÇ YAŞINDA?

Çiçek Otlu, 1973 yılında doğmuştur. Bu bilgiye göre Otlu, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

ÇİÇEK OTLU NERELİ?

Çiçek Otlu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğmuştur ve aslen Sivaslıdır.

ÇİÇEK OTLU HANGİ PARTİDEN?

İstanbul Milletvekili olan Çiçek Otlu, siyasi çalışmalarını bugün itibarıyla DEM Parti bünyesinde sürdürmektedir.

2023 yılında gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde ise Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden aday olarak İstanbul milletvekili seçilmiştir.

Siyasi kariyeri boyunca farklı sosyalist hareketler ve örgütlenmeler içinde görev alan Otlu, özellikle kadın hakları, emek mücadelesi ve toplumsal eşitlik konularındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden biri olarak bilinmektedir.

ÇİÇEK OTLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

DEM Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, Çiçek Otlu'nun sağlık durumuna ilişkin sınırlı bilgi paylaşılmıştır.

Parti açıklamasında Otlu'nun tıbbi müdahale gerektiren bir durum nedeniyle ameliyata alındığı belirtilmiştir. Ancak hastalığın detayları veya tanısı hakkında kamuoyuna herhangi bir resmi bilgi verilmemiştir.

Yetkililer, sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin doktorların yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda ilerleyen süreçte paylaşılacağını ifade etmiştir.

ÇİÇEK OTLU NEDEN AMELİYAT OLDU?

DEM Parti tarafından yapılan duyuruya göre Çiçek Otlu, doktorların kararıyla ameliyata alınmıştır.

Açıklamada operasyonun tıbbi müdahale gerektiren bir durum nedeniyle gerçekleştirildiği ve ameliyatın bir süre devam etmesinin beklendiği belirtilmiştir. Bunun dışında ameliyatın nedeni ya da sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmamıştır.

Parti yetkilileri, gelişmelerin doktorların bilgilendirmeleri doğrultusunda kamuoyuna aktarılacağını duyurmuştur. Otlu'nun ameliyat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılmıştır.