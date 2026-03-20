Aksiyon sinemasının efsanevi ismi ve dövüş sanatları ustası Chuck Norris, 86 yaşında hayata veda etti. 19 Mart 2026 Perşembe günü Hawaii'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Norris'in ölümü, dünya genelindeki hayranlarını yasa boğdu. Peki, Chuck Norris kimdir, neden öldü? Chuck Norris filmleri neler? Detaylar...

CHUCK NORRIS KİMDİR?

Aksiyon filmlerinin efsanevi ismi ve dövüş sanatları ustası Chuck Norris, gerçek adıyla Carlos Ray Norris, 10 Mart 1940 tarihinde Ryan, Oklahoma, ABD'de dünyaya geldi. Dövüş sanatlarına olan tutkusu genç yaşta ortaya çıkan Norris, Tang Soo Do, Taekwondo ve Brezilya Jiu-Jitsu gibi birçok farklı dalda siyah kuşak sahibi oldu. Dövüş sanatlarında altı kez namağlup Dünya Profesyonel Orta Sıklet Karate Şampiyonu unvanını kazanan Norris, kendi dövüş sanatı stili olan Chun Kuk Do'yu da kurarak alanında bir öncü olarak kabul edildi.

Dövüş sanatlarındaki başarısı, onu sinema dünyasına taşıdı. Sert mizacı, disiplinli karakteri ve fiziksel yetenekleri sayesinde aksiyon filmlerinin vazgeçilmez simgelerinden biri haline geldi. Norris, sadece dövüş yeteneğiyle değil, aynı zamanda ahlaki duruşu ve karizmatik duruşuyla da geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

CHUCK NORRIS NEDEN ÖLDÜ?

Aksiyon dünyasının efsane ismi Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Norris 19 Mart 2026 Perşembe günü Hawaii'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Norris'in vefat haberi, dünya genelindeki hayranlarını yasa boğdu ve sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı.

CHUCK NORRIS FİLMLERİ NELER?

Chuck Norris filmleri arasında aksiyon sinemasının klasikleşmiş yapımları yer alır. Kariyerine 1970'li yıllarda başlayan Norris, Bruce Lee ile birlikte rol aldığı 1972 yapımı Way of the Dragon (Ejderin Yolu) ile uluslararası alanda tanındı. 1980'li yıllarda ise Missing in Action, The Delta Force ve Invasion U.S.A. gibi yapımlar, onun aksiyon dünyasının efsaneleri arasına girmesini sağladı.

Norris'in dünya çapında en çok tanınmasını sağlayan proje ise 1993-2001 yılları arasında yayınlanan popüler televizyon dizisi Walker, Texas Ranger oldu. Buradaki Cordell Walker rolü, onun sert ama adaletli imajını pekiştirdi ve geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Chuck Norris Filmleri (Seçmeler)

1972 – Way of the Dragon – Colt

1977 – Breaker! Breaker! – John David "J.D." Dawes

1978 – Good Guys Wear Black – John T. Booker

1980 – The Octagon – Scott James

1981 – An Eye for an Eye – Sean Kane

1982 – Silent Rage – Sheriff Dan Stevens

1984 – Missing in Action – Col. James Braddock

1985 – Invasion U.S.A. – Matt Hunter

1986 – The Delta Force – Major Scott McCoy

1988 – Braddock: Missing in Action III – Col. James Braddock

1991 – The Hitman – Cliff Garret

1995 – Top Dog – Jake Wilder

2012 – The Expendables 2 – Booker

Bu filmler, Chuck Norris'in sadece dövüş yeteneğini değil, aynı zamanda karizmatik ekran varlığını ve aksiyon sinemasına kattığı benzersiz enerjiyi de gözler önüne seriyor.