CHP'den kaç milletvekili istifa etti, Yeni Parti'ye kaç vekil katılacak?
"CHP'den kaç milletvekili istifa etti, Yeni Parti'ye kaç vekil katılacak?" sorusu, siyasette yaşanan son gelişmelerin ardından kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. CHP'de yaşanan ayrılık süreci ve yeni siyasi oluşuma katılması beklenen milletvekillerinin sayısı merak edilirken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. İşte CHP'den ayrılan milletvekilleri ve Yeni Parti'ye katılması beklenen isimlere ilişkin son durum.
Siyasi gündemde yaşanan hareketlilik sonrası "CHP'den kaç milletvekili istifa etti, Yeni Parti'ye kaç vekil katılacak?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. CHP'den ayrılan milletvekillerinin sayısı ile yeni kurulacak partiye geçmesi beklenen vekillerin sayısı kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, sürece ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar.
CHP'DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ? YENİ PARTİ'YE KAÇ VEKİL KATILACAK?
CHP'de yaşanan siyasi hareketlilik, Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından yeni bir boyut kazandı. TBMM'de yaptığı konuşmada yeni siyasi oluşumu resmen duyuran Özel'in açıklamasının ardından CHP'de ilk istifalar gelirken, yeni partiye katılacak milletvekilleri de merak konusu oldu.
CHP'DE İLK İSTİFA GELDİ
Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'den istifa eden ilk isim İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. Bakan'ın istifası, yeni siyasi oluşuma geçiş sürecinin ilk adımı olarak değerlendirildi.
Parti kulislerinde önümüzdeki günlerde yeni istifaların yaşanabileceği konuşulurken, gözler CHP'den ayrılacak diğer milletvekillerine çevrildi.
MUSTAFA SARIGÜL VE MAHMUT TANAL'DAN DESTEK
Yeni parti sürecinde Özgür Özel'e destek veren isimler de netleşmeye başladı. CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda çektikleri videoyla yeni oluşumun yanında yer alacaklarını açıkladı.
İki milletvekili paylaşımda, "Partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek mesajı verdi.
YENİ PARTİ'YE KAÇ MİLLETVEKİLİ KATILACAK?
Yeni partiye katılacak milletvekili sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni partinin milletvekilleriyle birlikte kurulacağını ve Meclis'te açık ara farkla ana muhalefet partisi konumuna yükseleceğini ifade etti.
Bu açıklama, önümüzdeki günlerde CHP'den yeni ayrılıkların yaşanabileceği yönündeki beklentileri artırdı.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA
Yeni partinin kuruluş süreciyle birlikte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin sayısı ve yeni siyasi oluşuma katılacak isimler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyasi kulislerde hareketlilik sürerken, kamuoyu da yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
YENİ PARTİ'NİN KADROSUNDA YER ALACAK 82 İSİM
Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığı bilgilere göre, Özel'in veda konuşmasını salonda takip eden ve yeni partiye geçiş yapacak olan 82 milletvekilinin isimleri şu şekilde sıralandı:
1.Mahmut Tanal
2.Yunus Emre
3.Hasan Öztürk
4.Umut Akdoğan
5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
6.Aliye Coşar
7.Murat Bakan
8.Sezgin Tanrıkulu
9.Seyit Torun
10.Suat Özçağdaş
11.Gökçe Gökçen
12.Yüksel Taşkın
13.Bülent Tezcan
14.Gizem Özcan
15.Ayça Taşkent
16.Uğur Bayraktutan
17.Süleyman Bülbül
18.Özgür Karabat
19.Talih Özcan
20.Elvan Işık Gezmiş
21.Deniz Yücel
22.Murat Çam
23.Şeref Arpacı
24.Sibel Suiçmez
25.Ümit Özlale
26.Asu Kaya
27.Burhanettin Bulut
28.Karahan Pala
29.Eylem Ertuğrul
30.İbrahim Arslan
31.Tahsin Ocaklı
32.Özgür Ceylan
33.Özgür Erdem İncesu
34.Gökan Zeybek
35.İsmail Atakan Ünver
36.Ayhan Barut
37.Hikmet Yalım Alıcı
38.Aylin Yaman
39.Veli Ağbaba
40.Ensar Aytekin
41.Ulaş Karasu
42.Melih Meriç
43.Seda Kaya Ösen
44.Aliye Timisi Ersever
45.Süreyya Öneş Derici
46.Mustafa Erdem
47.Orhan Sümer
48.İsmet Güneşhan
49.Cavit Arı
50.Ali Gökçek
51.Bekir Başevirgen
52.Fahri Özkan
53.Talat Dinçer
54.Mehmet Tahtasız
55.Servet Mullaoğlu
56.Namık Tan
57.Ali Mahir Başarır
58.Gökhan Tünaydın
59.Murat Emir
60.Özgür Özel
61.Mühip Kanko
62.Serkan Sarı
63.İzzet Akbulut
64.Yaşar Tüzün
65.Deniz Yavuzyılmaz
66.Turan Taşkın Özer
67.Tekin Bingöl
68.Aşkın Genç
69.Harun Özgür yıldızlı
70.Metin İlhan
71.Aykut Kaya
72.Ednan Arslan
73.Evrim Karakoz
74.Salih Uzun
75.Cemal Enginyurt
76.Gamze Taşçıer
77.Evrim Rızvanoğlu
78.Mustafa Sarıgül
79.Zeynel Emre
80.Nail Çiler
81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu
82. Türkan Elçi