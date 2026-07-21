Siyasi gündemde yaşanan hareketlilik sonrası "CHP'den kaç milletvekili istifa etti, Yeni Parti'ye kaç vekil katılacak?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. CHP'den ayrılan milletvekillerinin sayısı ile yeni kurulacak partiye geçmesi beklenen vekillerin sayısı kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, sürece ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar.

CHP'DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ? YENİ PARTİ'YE KAÇ VEKİL KATILACAK?

CHP'de yaşanan siyasi hareketlilik, Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından yeni bir boyut kazandı. TBMM'de yaptığı konuşmada yeni siyasi oluşumu resmen duyuran Özel'in açıklamasının ardından CHP'de ilk istifalar gelirken, yeni partiye katılacak milletvekilleri de merak konusu oldu.

CHP'DE İLK İSTİFA GELDİ

Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'den istifa eden ilk isim İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. Bakan'ın istifası, yeni siyasi oluşuma geçiş sürecinin ilk adımı olarak değerlendirildi.

Parti kulislerinde önümüzdeki günlerde yeni istifaların yaşanabileceği konuşulurken, gözler CHP'den ayrılacak diğer milletvekillerine çevrildi.

MUSTAFA SARIGÜL VE MAHMUT TANAL'DAN DESTEK

Yeni parti sürecinde Özgür Özel'e destek veren isimler de netleşmeye başladı. CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda çektikleri videoyla yeni oluşumun yanında yer alacaklarını açıkladı.

İki milletvekili paylaşımda, "Partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek mesajı verdi.

YENİ PARTİ'YE KAÇ MİLLETVEKİLİ KATILACAK?

Yeni partiye katılacak milletvekili sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni partinin milletvekilleriyle birlikte kurulacağını ve Meclis'te açık ara farkla ana muhalefet partisi konumuna yükseleceğini ifade etti.

Bu açıklama, önümüzdeki günlerde CHP'den yeni ayrılıkların yaşanabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Yeni partinin kuruluş süreciyle birlikte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin sayısı ve yeni siyasi oluşuma katılacak isimler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyasi kulislerde hareketlilik sürerken, kamuoyu da yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

YENİ PARTİ'NİN KADROSUNDA YER ALACAK 82 İSİM

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığı bilgilere göre, Özel'in veda konuşmasını salonda takip eden ve yeni partiye geçiş yapacak olan 82 milletvekilinin isimleri şu şekilde sıralandı:

1.Mahmut Tanal

2.Yunus Emre

3.Hasan Öztürk

4.Umut Akdoğan

5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6.Aliye Coşar

7.Murat Bakan

8.Sezgin Tanrıkulu

9.Seyit Torun

10.Suat Özçağdaş

11.Gökçe Gökçen

12.Yüksel Taşkın

13.Bülent Tezcan

14.Gizem Özcan

15.Ayça Taşkent

16.Uğur Bayraktutan

17.Süleyman Bülbül

18.Özgür Karabat

19.Talih Özcan

20.Elvan Işık Gezmiş

21.Deniz Yücel

22.Murat Çam

23.Şeref Arpacı

24.Sibel Suiçmez

25.Ümit Özlale

26.Asu Kaya

27.Burhanettin Bulut

28.Karahan Pala

29.Eylem Ertuğrul

30.İbrahim Arslan

31.Tahsin Ocaklı

32.Özgür Ceylan

33.Özgür Erdem İncesu

34.Gökan Zeybek

35.İsmail Atakan Ünver

36.Ayhan Barut

37.Hikmet Yalım Alıcı

38.Aylin Yaman

39.Veli Ağbaba

40.Ensar Aytekin

41.Ulaş Karasu

42.Melih Meriç

43.Seda Kaya Ösen

44.Aliye Timisi Ersever

45.Süreyya Öneş Derici

46.Mustafa Erdem

47.Orhan Sümer

48.İsmet Güneşhan

49.Cavit Arı

50.Ali Gökçek

51.Bekir Başevirgen

52.Fahri Özkan

53.Talat Dinçer

54.Mehmet Tahtasız

55.Servet Mullaoğlu

56.Namık Tan

57.Ali Mahir Başarır

58.Gökhan Tünaydın

59.Murat Emir

60.Özgür Özel

61.Mühip Kanko

62.Serkan Sarı

63.İzzet Akbulut

64.Yaşar Tüzün

65.Deniz Yavuzyılmaz

66.Turan Taşkın Özer

67.Tekin Bingöl

68.Aşkın Genç

69.Harun Özgür yıldızlı

70.Metin İlhan

71.Aykut Kaya

72.Ednan Arslan

73.Evrim Karakoz

74.Salih Uzun

75.Cemal Enginyurt

76.Gamze Taşçıer

77.Evrim Rızvanoğlu

78.Mustafa Sarıgül

79.Zeynel Emre

80.Nail Çiler

81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu

82. Türkan Elçi