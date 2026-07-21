CHP’den kaç kişi istifa etti, e Devlet'ten kaç vatandaş CHP’den istifa etti?

"CHP’den kaç kişi istifa etti?" ve "e-Devlet üzerinden CHP’den kaç kişi istifa etti?" soruları, siyasi gelişmelerin ardından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Özellikle e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen parti üyeliği iptal işlemleri sonrası güncel üye sayıları ve istifa rakamları merak edilirken, resmi kaynaklardan paylaşılan veriler CHP'deki son durumu gözler önüne seriyor.

CHP'DEN KAÇ KİŞİ İSTİFA ETTİ?

Sosyal medya platformlarında son günlerde çok sayıda kullanıcı, CHP üyeliğinden istifa ettiğini öne süren paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların ardından "CHP'den kaç kişi istifa etti?" ve "e-Devlet üzerinden CHP'den kaç kişi ayrıldı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ancak şu ana kadar CHP'den istifa eden toplam kişi sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP üyeliğinden ayrıldığını belirten çok sayıda sosyal medya paylaşımı gündem oluştururken, parti yönetimi veya ilgili resmi kurumlar tarafından istifa eden üye sayısına ilişkin doğrulanmış bir veri paylaşılmadı. Bu nedenle sosyal medyada dile getirilen rakamlar resmi kaynaklar tarafından teyit edilmiş bilgiler olarak değerlendirilmiyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN CHP'DEN İSTİFA EDİLEBİLİYOR MU?

Siyasi parti üyeliği bulunan vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden üyelik durumlarını görüntüleyebiliyor ve üyelikten ayrılma işlemlerini de dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama yalnızca CHP için değil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti üyelik sistemine kayıtlı tüm partiler için kullanılabiliyor.

RESMİ RAKAMLAR AÇIKLANMADI

Sosyal medyada paylaşılan istifa açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırsa da, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandıran kişi sayısına ilişkin resmi bir istatistik yayımlanmış değil. Yetkili kurumlar tarafından açıklanacak veriler bulunmadığı sürece, toplam istifa sayısına ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün görünmüyor.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

CHP üyeliğinden ayrıldığını ifade eden kullanıcıların paylaşımları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bunun üzerine birçok kişi arama motorlarında "CHP'den kaç kişi istifa etti?", "e-Devlet'ten CHP üyeliği nasıl iptal edilir?" ve "CHP'den toplu istifa mı var?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Ancak mevcut durumda toplu istifalara ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

İşte bazı paylaşımlar: