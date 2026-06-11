CHP ihraç edilen milletvekilleri (TAM LİSTE) CHP’de Disiplin Kurulu'na sevk edilen vekiller kimler?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) son dönemde yaşanan iç siyasi gerilimler, parti içinde disiplin süreçlerini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Parti yönetimi ve mahkeme kararıyla görevlendirildiği belirtilen geçici yönetim süreci kapsamında, bazı milletvekilleri hakkında “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle disiplin süreci başlatıldı. Peki, CHP’de Disiplin Kurulu'na sevk edilen vekiller kimler? Detaylar...

CHP İHRAÇ EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ (TAM LİSTE)

Basına yansıyan ve parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın olduğu belirtilen 9 milletvekili hakkında disiplin sevk kararı alındı. Bu süreçte isimleri geçen vekillerin parti kurumsal yapısına zarar verdikleri iddiası öne sürüldü.

Disiplin sürecine sevk edildiği belirtilen milletvekilleri şu şekilde sıralandı:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

Söz konusu isimlerin “tedbirli kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmesi, parti içi dengeler ve yönetim tartışmaları açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle Parti Meclisi (PM) yapısında oluşabilecek olası değişimlerin, kararın siyasi etkisini artırdığı ifade ediliyor.

Temmuz 2020’de gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay sonrası şekillenen Parti Meclisi dengelerinin, bu sevk kararlarıyla birlikte yeniden tartışma konusu haline geldiği belirtiliyor. İlgili isimlerin PM çalışmalarına katılım durumlarının da sürece bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

CHP’DE DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLEN VEKİLLER

CHP’de disiplin süreci kapsamında gündeme gelen gelişmeler, parti içi yönetim tartışmalarını daha görünür hale getirdi. İddialara göre, mahkeme kararıyla görevlendirilen geçici yönetim sürecinde, parti içi kurumsal yapının korunması gerekçesiyle bazı milletvekilleri disiplin kuruluna sevk edildi.

Bu kapsamda adı geçen 9 milletvekili, “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle disiplin mekanizmasına yönlendirildi. Sürecin, parti tüzüğü ve iç disiplin kuralları çerçevesinde ilerleyeceği belirtilirken, nihai kararın disiplin kurulu değerlendirmesine bağlı olacağı ifade ediliyor.

Sevk edilen isimlerin parti içindeki etkisi ve özellikle Parti Meclisi üzerindeki olası sonuçları dikkat çekiyor. Parti içi dengelerin değişip değişmeyeceği konusu, siyasi çevrelerde yakından takip ediliyor.