CHP Grup Toplantısı CANLI: CHP'de neler oluyor, grup toplantısını kim yönetecek? SON DAKİKA!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan yönetim tartışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine taşınarak siyasi tansiyonu zirveye çıkardı. Mahkeme kararının ardından derinleşen iç kriz, hem parti tabanını hem de Meclis çevresini hareketlendirdi. Ankara’da sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk, CHP Grup Toplantısı öncesi dikkat çekici güvenlik önlemlerini beraberinde getirdi. Peki, CHP'de neler oluyor, grup toplantısını kim yönetecek? Detaylar...

CHP GRUP TOPLANTISI SON DAKİKA

CHP’nin bugün saat 13.30’da gerçekleştireceği grup toplantısı, Ankara’da siyasi gündemin merkezine yerleşti. Parti içindeki iki farklı kanadın aynı anda Meclis’te güç gösterisi yapma hazırlığı, toplantıyı olağanüstü bir atmosfere taşıdı.

Sabah erken saatlerde TBMM çevresinde başlayan yoğunluk, binlerce kişinin Meclis yerleşkesine akın etmesiyle büyüdü. Özgür Özel’i destekleyen kalabalık ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri farklı noktalarda toplanarak sloganlar attı. Zaman zaman yükselen tansiyon, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Meclis yönetimi, artan kalabalık nedeniyle olağanüstü bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, TBMM yerleşkesinde ziyaretçi girişlerine yönelik kısıtlama gündeme geldi.

CHP GRUP TOPLANTISI’NDA NELER YAŞANIYOR?

CHP Grup Toplantısı öncesi yaşanan gelişmeler, parti içi gerilimin sahaya yansıdığı anlara sahne oldu. TBMM Dikmen Kapısı çevresinde toplanan gruplar, farklı liderlere destek sloganları atarken zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı.

Özgür Özel’i destekleyen yaklaşık 4 bin 400 kişinin Meclis çevresinde toplandığı, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen yaklaşık 1 bin 400 kişinin de aynı bölgeye geldiği belirtildi. Bu durum, Meclis çevresinde yoğun bir kalabalık oluşmasına neden oldu.

Sabah saatlerinden itibaren “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları yükselirken, ilerleyen saatlerde iki grup arasında gerginlik arttı. Özgür Özel destekçilerinin, Kılıçdaroğlu tarafına yönelik sert sloganlar attığı anlar kameralara yansıdı.

Meclis içinde ise CHP Grup Toplantı Salonu’nda hareketlilik dikkat çekti. Gökhan Günaydın, Suat Özçağdaş ve Özgür Karabat gibi isimlerin toplantı öncesinde salonda yerlerini aldığı görüldü.

Toplantı öncesi yaşanan en kritik gelişme ise TBMM Başkanlığı’nın aldığı karar oldu. Artan kalabalık ve güvenlik riskleri gerekçesiyle, Meclis yerleşkesine dışarıdan ziyaretçi alınmayacağı açıklandı. Bu karar, iki kanadın da planladığı “gövde gösterisi” hazırlığını doğrudan etkiledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılan bilgilendirmede, Meclis içtüzüğü kapsamında güvenlik riskinin oluştuğu ve bu nedenle sadece milletvekillerinin salona alınacağı ifade edildi.

GRUP TOPLANTISINI KİM YAPACAK?

CHP’de yaşanan “çift başlılık” tartışmaları, grup toplantısının kim tarafından gerçekleştirileceği sorusunu gündeme taşıdı. Parti içindeki iki farklı kanadın aynı saat diliminde toplantı planlaması, siyasi krizin boyutunu artırdı.

Mevcut tabloda grup toplantısının Meclis salonunda yalnızca milletvekilleri ve parti kurmaylarının katılımıyla gerçekleştirileceği kesinleşti. TBMM Başkanlığı’nın aldığı ziyaretçi yasağı kararı sonrası, dışarıdan hiçbir destekçi salona alınmayacak.

Bu gelişme, hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin Meclis içinde oluşturmayı planladığı kalabalık etkiyi ortadan kaldırdı. Böylece toplantı, tamamen kapalı bir oturum formatına dönüştü.

Saat 13.30’da yapılması planlanan toplantıda, CHP grubunun resmi Meclis kadrosu dışında hiçbir katılım olmayacak. Bu durum, parti içi güç gösterisi beklentisini önemli ölçüde değiştirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, CHP yönetiminin atacağı yeni adımlara ve Meclis içindeki siyasi dengelere çevrildi. Parti içi tartışmaların nasıl bir yöne evrileceği ise Ankara kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.