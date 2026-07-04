CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa mı etti, neden? Adnan Beker kimdir, kaç yaşında, nereli?

Siyaset kulislerinde dikkat çeken gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in ismi yeniden gündeme taşındı. Yaşanan son gelişmeler, istifa iddiaları ve siyasi geleceğine ilişkin merak edilenler kısa sürede arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Adnan Beker istifa etti mi, neden gündemde ve Adnan Beker'in siyasi kariyerine dair bilinmesi gerekenler neler? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ADNAN BEKER İSTİFA MI ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti içinde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, siyasi hayatına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini duyurdu.

ADNAN BEKER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Partisinden ayrılma gerekçesini kamuoyuyla paylaşan Beker, mevcut yapı içerisinde siyaset yapmanın ülkeye fayda sağlamayacağını savundu. Beker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964 yılında Yozgat'ta doğan Adnan Beker, ilk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamladı.

Petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çalıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vakıf ve derneklerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

Beker, evli ve 4 çocuk babasıdır.