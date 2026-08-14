Chakma grup üyeleri kimler? Chakma müzik grubu kimdir?

Kendilerini “ Türkiye'nin ilk trans kız grubu” olarak tanıtan “Chakma” isimli grubun sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Grup üyelerinden birinin çocuklara yönelik ifadelerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ İFADELER TEPKİ TOPLADI

Grubun sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir videoda, küçük yaştaki çocuklara yönelik ifadeler kullanılması kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Videoda grup adına konuşan kişinin, “Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız” dediği görüldü. Aynı açıklamada çocukların cinsiyetlerini seçebilmelerine ve kendilerine dayatıldığını düşündükleri cinsiyeti yaşamak zorunda olmadıklarına yönelik ifadeler de yer aldı.

Grup, müzik çalışmaları ve çeşitli gösteriler gerçekleştireceğini belirtirken, konserlerin yetişkinlere yönelik olacağını ifade etti.

Sosyal medyada yayımlanan videoda grubun hedefleri şöyle anlatıldı: "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız; nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, kendilerine dayatılan cinsiyeti yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz. Bizim konserlerimiz +18'den +36 yaş grubuna kadar yönelik olacak ve Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şovları yapacağız."

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Paylaşımların sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yürütülen çalışma kapsamında, söz konusu açıklamaları yapan kişinin S.C. (26) olduğu tespit edildi. Emniyet ekiplerinin araştırmasında S.C.'nin Türkiye dışında bulunduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şüpheli hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN SUÇ DUYURUSU

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, söz konusu sosyal medya paylaşımları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya platformlarında ‘küçük trans çocuklara örnek olacağız’ başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda Bakanlığımızca, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir. Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez. Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.