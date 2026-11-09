Cevad Prekazi neden öldü? Cevad Prekazi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, dini nedir?

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Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Cevad Prekazi'den acı haber geldi. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performans, frikik golleri ve asistleriyle taraftarların hafızasında yer edinen eski futbolcunun 8 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Prekazi'nin vefatının ardından futbolseverler, eski yıldızın yaşamını, futbol kariyerini ve ölüm nedenini araştırmaya başladı. Peki, Cevad Prekazi neden öldü, kaç yaşındaydı? Cevad Prekazi kimdir, nereli ve dini nedir? Detaylar...

CEVAD PREKAZİ NEDEN ÖLDÜ?

Cevad Prekazi, 8 Kasım 2026 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Ancak paylaşılan bilgilerde eski futbolcunun ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Prekazi'nin hangi sebeple hayatını kaybettiğine dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Prekazi'nin vefatının ardından Galatasaray ve Partizan kulüpleri başsağlığı mesajları yayımladı.

CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957 tarihinde Yugoslavya döneminde Mitroviça'da dünyaya gelen Arnavut asıllı Kosovalı eski futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev yapan Prekazi, futbol kariyerinde özellikle Partizan ve Galatasaray formalarıyla tanındı. Sırp ve Türk vatandaşlığına sahip olan eski futbolcu, kariyeri boyunca serbest vuruşları, asistleri ve sol ayağıyla gerçekleştirdiği sert şutlarla ön plana çıktı.

Futbola 1974 yılında başlayan Prekazi, kariyerinin önemli bölümünü Partizan'da geçirdi. Daha sonra Hajduk Split ve Baltimore Blast takımlarında forma giyen futbolcu, 1985-1986 sezonunda Galatasaray'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı.

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Prekazi, 1991 yılında Galatasaray'dan ayrıldı. Futbolculuk kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Altay ve Bakırköyspor formalarını da giydi.

CEVAD PREKAZİ NERELİ?

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957 tarihinde Mitroviça'da doğdu. Arnavut asıllı Kosovalı olan Prekazi, Kosovalı Arnavut ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi Yugoslav olarak tanımlanan eski futbolcu, hem Sırp hem de Türk vatandaşlığına sahipti.

CEVAD PREKAZİ KAÇ YAŞINDAYDI?

18 Ağustos 1957 doğumlu Cevad Prekazi, 8 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybettiğinde 69 yaşındaydı. Futbol kariyerinde uzun yıllar farklı takımlarda forma giyen Prekazi, özellikle Galatasaray'da geçirdiği dönemle Türk futbolunda iz bırakan isimler arasında yer aldı.

CEVAD PREKAZİ'NİN DİNİ NEDİR?

Cevad Prekazi'nin dini inancına ilişkin paylaşılan bilgilerde doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Arnavut asıllı Kosovalı olması veya ailesinin kökeni, dini inancı hakkında kesin bir bilgi vermediğinden bu konuda net bir değerlendirme yapılamıyor.

CEVAD PREKAZİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol hayatına 1974 yılında başlayan Cevad Prekazi, kariyeri boyunca Yugoslavya, ABD ve Türkiye'de farklı takımlarda görev yaptı.

Eski futbolcunun forma giydiği takımlar şöyle:

Remont (genç takım)

Partizan

Hajduk Split

Baltimore Blast

Galatasaray

Altay

Bakırköyspor

FK Trudbenik Belgrad

Prekazi, 1993 yılında Yugoslavya'ya döndü ve 1993-1994 sezonunda FK Trudbenik Belgrad forması giyerek futbolculuk kariyerini tamamladı.

CEVAD PREKAZİ'NİN GALATASARAY KARİYERİ

Cevad Prekazi, 1985-1986 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Özellikle sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşlar ve takım arkadaşlarına hazırladığı gol paslarıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

1987 ve 1988 yıllarında Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşayan Prekazi, 1988-1989 sezonunda takımın Avrupa kupalarındaki başarılı performansında da önemli rol oynadı. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldiği dönemde kadronun öne çıkan futbolcularından biri oldu.

15 Mart 1989 tarihinde Monaco ile Galatasaray arasında Köln'de oynanan karşılaşmada yaklaşık 37 metreden kullandığı serbest vuruşla attığı gol, futbol kariyerinin unutulmaz anları arasında yer aldı.

Galatasaray formasıyla 174 lig maçında görev yapan Prekazi, bu karşılaşmalarda 40 gol kaydetti. 1991 yılında sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Altay'a transfer oldu.