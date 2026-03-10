Türk televizyon dünyasında güçlü oyunculuğu ve dikkat çeken karakter yorumlarıyla bilinen Ceren Moray, son günlerde yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bunun en önemli nedeni ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde hayat vereceği Meryem karakteri. Dizinin kadrosuna katılmasıyla birlikte oyuncu hakkında yapılan aramalar hızla arttı ve izleyiciler Moray'ın hayatını, kariyerini ve özel yaşamını daha yakından merak etmeye başladı. Peki, Ceren Moray kimdir? Uzak Şehir'in Meryem'i Ceren Moray kaç yaşında, nereli, evli mi? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Detaylar...

UZAK ŞEHİR'İN MERYEM'İ CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, Türk televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer alan başarılı bir oyuncudur. 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Moray, küçük yaşlardan itibaren sanat ve özellikle tiyatroya ilgi duymaya başladı. Doğumunun ardından ailesi İstanbul'a taşındı ve oyuncunun çocukluk yılları bu şehirde geçti.

Sanata olan ilgisi sayesinde henüz genç yaşlarda tiyatro eğitimi almaya başlayan Moray, oyunculuk kariyerinin temellerini lise yıllarında attı. Eğitim hayatında sanat odaklı bir yol izleyen oyuncu, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gördü. Burada aldığı tiyatro eğitimi sayesinde sahne deneyimi kazanan Moray, oyunculuğa profesyonel olarak adım atma konusunda önemli bir temel oluşturdu.

Lise eğitiminin ardından oyunculuk eğitimini akademik düzeye taşıyan Moray, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. 2005 yılında başladığı üniversite eğitimini 2009 yılında tamamlayarak mezun oldu. Aldığı kapsamlı tiyatro eğitimi ve sahne deneyimi sayesinde oyunculuk becerilerini geliştiren Moray, kısa sürede televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

CEREN MORAY KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyuncu Ceren Moray, 5 Haziran 1985 doğumludur. Bu bilgiye göre Moray, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

CEREN MORAY ASLEN NERELİ?

Ceren Moray Diyarbakır doğumludur ve aslen Diyarbakırlıdır. Oyuncunun aile kökeni ise iki farklı şehirle bağlantılıdır.

Moray'ın babası Diyarbakırlı, annesi ise Kastamonuludur. Bu nedenle oyuncunun aile geçmişi farklı kültürel kökenlerin birleşiminden oluşmaktadır.

CEREN MORAY HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Ceren Moray, televizyon kariyerine 2003 yılında yayınlanan "Serseri Aşıklar" dizisi ile adım attı. Bu proje, oyuncunun televizyon ekranlarındaki ilk deneyimi olarak kabul edilmektedir.

İlerleyen yıllarda farklı yapımlarda rol alan Moray, özellikle televizyon dizilerindeki performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Rol aldığı projeler sayesinde kariyerini istikrarlı bir şekilde ilerleten oyuncu, Türk televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Moray'ın yer aldığı diziler arasında şunlar bulunmaktadır:

Serseri Aşıklar

Kavak Yelleri

İşler Güçler

O Hayat Benim

Avlu

Bu projeler arasında özellikle "O Hayat Benim" dizisi, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu yapımda canlandırdığı karakter sayesinde Moray, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı.

Bir diğer dikkat çeken proje ise "Avlu" dizisi oldu. Bu dizide sergilediği performans, oyuncunun dramatik karakterleri başarıyla canlandırabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

CEREN MORAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ceren Moray yalnızca televizyon projelerinde değil, aynı zamanda sinema filmlerinde de rol aldı. Sinema alanında da farklı karakterleri canlandıran oyuncu, televizyon kariyerini sinema projeleriyle desteklemeyi sürdürdü.

Moray'ın rol aldığı filmler arasında şunlar yer almaktadır:

Bir Küçük Eylül Meselesi

Yok Artık

Olaylar Olaylar

Bu projelerde farklı karakterleri canlandıran Moray, hem televizyon hem de sinema alanında aktif kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.

CEREN MORAY EVLİ Mİ?

Oyuncu 2017 yılında Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi ve 2022 yılında boşandılar.

Moray daha sonra Doğu Orcan ile evlendi. Oyuncu, özel hayatını genel olarak kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden isimlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle özel yaşamına dair detayları çok fazla paylaşmamayı tercih ediyor.