Çerçeve yasa maddeleri (TÜM MADDELER) Çerçeve yasa nedir, kimler yararlanacak?

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” süreci olarak adlandırılan adımların hukuki dayanağını oluşturması hedeflenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki uzun görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Peki, Çerçeve yasa maddeleri neler? Çerçeve yasa nedir, kimler yararlanacak? Detaylar haberimizde.

12 SAATLİK MESAİ

Adalet Komisyonu sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul gündemine alınan çerçeve yasa teklifi, yaklaşık 12 saat süren yoğun görüşmelerin ardından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada teklif 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Oylamada iki oy ise mükerrer sayılarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye’nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme stratejisi kapsamında yeni bir hukuki dönem başlamış oldu.

YASANIN ÖN ŞARTI VAR

Yasalaşan düzenlemenin uygulanmaya başlanması için belirli ön şartlar getirildi. Buna göre öncelikle terör örgütünün varlığını sona erdirdiğinin ve sahip olduğu tüm silahları teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca kesin şekilde tespit edilip teyit edilmesi gerekiyor.

Bu teyidin ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün feshine ilişkin alınacak kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme fiilen uygulanabilir hale gelecek.

KURULACAK YENİ MEKANİZMALAR

Sürecin yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla iki ayrı mekanizma oluşturulacak.

İlk kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında toplanacak. Kurul, silah bırakma ve fesih süreçlerini yakından takip edecek. Bu yapıda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı da yer alacak.

İkinci mekanizma ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak “İzleme ve İrtibat Kurulu” olacak. Söz konusu kurul siyasi parti temsilcilerinden meydana gelecek.

6 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kanundan yararlanmak isteyenlere 6 aylık başvuru süresi verilecek.

Düzenleme; örgüt kurma, örgüt yönetme, örgüte üye olma, yardım ve yataklık ile propaganda gibi faaliyetleri kapsıyor. Hukuki süreçte, 15 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar için 10 yıl, 15 yıl ve altında ceza gerektiren suçlar için ise 5 yıl süreyle erteleme mekanizması uygulanacak.

Erteleme döneminde mevcut soruşturmalar durdurulacak, davalar askıya alınacak ve cezaevinde bulunan kişiler tahliye edilecek. Ancak erteleme süresi içinde yeni bir terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı derhal kaldırılacak ve cezanın infazına devam edilecek.

Düzenlemeden yararlanarak tahliye edilen veya cezası ertelenen kişiler hakkında ayrıca 2 ile 3 yıl arasında değişen sürelerde siyaset yasağı uygulanacak.

SONRAKİ ADIMLAR

Yasada bazı özel istisnalara da yer verildi. Örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar düzenlemenin kapsamı dışında bırakıldı.

Bu hüküm kapsamında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yasayla getirilen imkanlardan yararlanmasının önü kapatıldı.

Öte yandan düzenlemenin uygulanmasında görev yapacak kamu personeline hukuki güvence sağlanarak cezai sorumluluktan muafiyet getirildi.

Sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi ve terör tehdidinin kalıcı biçimde ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilmesi öngörülüyor. Görevli kurulların hazırlayacağı gözlem raporları doğrultusunda ilerleyen süreçte Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Yasası ve Siyasi Partiler Yasası gibi temel kanunlarda yeni uyum düzenlemelerinin gündeme gelmesi planlanıyor.

5 ADIMDA SONRAKİ SÜREÇ

Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında başvuru yapan kişileri 5 aşamalı bir hukuki prosedür bekliyor. Silah bırakma ve hukuki entegrasyon sürecine ilişkin aşamalar yasa metninde düzenlendi.

BAŞVURU, KAYIT VE TEDBİRLERİN KALDIRILMASI

İlk aşamada başvuru ve kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç ve patlayıcı maddelerin tamamı kayıt altına alınarak devlet birimlerine teslim edilecek.

Düzenlemeden yararlanabilecek kişilerin, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içerisinde yazılı başvurularını tamamlamaları gerekecek.

Başvurunun tamamlanmasının ardından koruma tedbirlerinin kaldırılması ve dosyaların incelenmesi aşamasına geçilecek. Erteleme kapsamındaki suçlar nedeniyle daha önce verilmiş olan tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirleri, davanın bulunduğu aşamaya göre yetkili hakimlik, mahkeme veya Yargıtay’ın ilgili dairesi tarafından değerlendirilerek kaldırılacak.

İstinaf veya temyiz incelemesi devam eden dosyalar bakımından ise doğrudan bozma kararı verilecek.

ERTELEME KARARLARI VE ÖZEL SİSTEM KAYDI

Üçüncü aşamada erteleme kararı ve özel kayıt işlemleri uygulanacak. Kişinin davası veya hakkında verilen mahkumiyet hükmü, işlenen suçun niteliğine ve ağırlığına göre ertelenecek.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda erteleme süresi 5 yıl olacak. 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanacak.

Alınan erteleme kararları yalnızca bu amaç için oluşturulan özel bir sisteme kaydedilecek. Erteleme süresi boyunca dava zamanaşımı işlemeyecek.

DENETİM SÜRECİ VE HAK YOKSUNLUKLARININ BİTMESİ

Dördüncü aşamada denetim süreci uygulanacak. Erteleme süresince kişinin yeni bir terör suçu işlememesi temel şart olacak.

Bu süre içinde yeni bir terör suçu işlenmesi durumunda erteleme kararı derhal kaldırılacak ve yargılamaya veya infaza kalınan yerden devam edilecek.

Erteleme sürecinin herhangi bir suça karışılmadan tamamlanması halinde ise soruşturma aşamasındaki kişiler bakımından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilecek. Hükümlüler açısından ise ceza tamamen infaz edilmiş kabul edilecek.

Beşinci ve son aşamada kişilerin sivil hayata tam olarak entegre olabilmesi amacıyla hak yoksunluklarının kaldırılması gündeme gelecek.

Erteleme kararının verilmesinden sonra 5 yıllık ertelemelerde en az 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde ise en az 3 yıl geçmesinin ardından ilgili Kurul devreye girecek.

Kurul, yetkili sulh ceza veya infaz hakimliğinden talepte bulunarak kişinin soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyeti nedeniyle ortaya çıkan tüm hak yoksunluklarının hukuki sonuçlarıyla birlikte tamamen kaldırılmasını sağlayacak.