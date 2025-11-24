Cennetin Çocukları bu akşam var mı? 24 Kasım Cennetin Çocukları saat kaçta yayınlanıyor, yeni bölümde neler olacak?

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümü bu akşam ekranlarda mı olacak? İskender'in Arafköy'de yaşadığı sürpriz olaylar ve kasabadaki gelişmeler, izleyicilerin merakını artırıyor. Dizi, her hafta belirli bir gün yayınlanarak hem duygusal hem de heyecan dolu hikâyeleri izleyicilerle buluşturuyor. Yayın saati ve bölüm detayları haberimizin devamında.

CENNETİN ÇOCUKALRI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Cennetin Çocukları" dizisi, her hafta Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Hafta başında ekran karşısına geçmek isteyenler için ideal bir zaman diliminde yayınlanan dizi, takipçilerine düzenli olarak yeni bölümler sunuyor. Kaçıran izleyiciler ise kanalın resmi web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden eski bölümlere erişebiliyor.

CENNETİN ÇOCUKALRI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekrana geliyor. Prime time kuşağında yer alması, yoğun iş ve okul temposundan sonra izleyicilerin rahatlıkla diziye odaklanmasını sağlıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

"Cennetin Çocukları", zor bir geçmişe sahip İskender'in (İsmail Hacıoğlu) Arafköy kasabasındaki hikayesini anlatıyor. Yetimhane, sokak ve hapishane yıllarının ardından kendi gücüyle ayakta kalmayı başaran İskender, Ege kıyılarında adeta cennet gibi bir kasabaya gelir ve burada sevgi, huzur ve sıcaklık arayışına girer.

Dizi, dram, aile bağları ve komedi unsurlarını bir arada sunuyor. İskender'in kasabadaki yaşamı, geçmişindeki travmalar ve kasaba halkıyla kurduğu ilişkiler, izleyiciye hem duygusal hem de samimi bir deneyim yaşatıyor.

CENNETİN ÇOCUKALRI'NIN OYUNCU KADROSU

Dizinin geniş ve dikkat çekici oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İsmail Hacıoğlu – Kamil / İskender

Özgü Kaya – Gönül

Melisa Şenolsun – Ayla

Yurdaer Okur – Baytar Ahmet

Zafer Algöz – Şeref

Şebnem Doğruer – Cennet

Evliya Alkan – Oltacı Bayram

Ali Gözlüşirın – Aylak Adem

Ecem Çalhan – Sezen

Ada Mihrioğlu – Ayşe

Ali Düşenkalkar – Süleyman

Bihter Dinçel – Arife

Ali Seçkiner Alıcı – Sarı Dayı

Emin Gürsoy – Topal Efe

Başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun, karakterlerin duygusal derinliğini güçlü bir şekilde yansıtarak dizinin etkileyici bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.