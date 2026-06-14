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Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri mi döndü, Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri mi döndü, Beşiktaş'tan ayrıldı mı?
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Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Fenerbahçe ekipmanlarıyla antrenman yaptığı görüntüleri paylaşan milli futbolcu, taraftarların dikkatini çekti. Peki, Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri mi döndü, Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Milli futbolcunun Fenerbahçe ekipmanlarıyla antrenman yaptığı görüntüleri paylaşması, futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ğeki, Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri mi döndü, Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Detaylar...

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNDÜ?

Cengiz Ünder’in Fenerbahçe antrenman kıyafetleriyle yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, milli futbolcunun Fenerbahçe’ye geri döndüğünü belirten yorumlarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı kulübün 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Beşiktaş bu hakkını kullanmadı.

Bu gelişmenin ardından kiralık sözleşmesi sona eren Cengiz Ünder, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe’ye geri döndü.

Cengiz Ünder'in paylaşımı;

CENGİZ ÜNDER SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bonservisi Fenerbahçe’de bulunan Cengiz Ünder’in sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla birlikte yeniden Fenerbahçe’ye dönen milli futbolcu, mevcut kontratı kapsamında kulübün oyuncusu olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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