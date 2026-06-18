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Cemil Tugay CHP'den istifa edecek mi?

Cemil Tugay CHP'den istifa edecek mi?
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Cemil Tugay CHP’den istifa edecek mi sorusu son günlerde siyaset gündeminde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında ortaya atılan iddialar ve kulis bilgileri, siyasi çevrelerde hareketliliğe neden olurken gözler yapılacak açıklamalara çevrildi.

Cemil Tugay’ın CHP’den istifa edip etmeyeceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Son dönemde siyasi kulislerde konuşulan gelişmeler sonrası “ Cemil Tugay istifa edecek mi?” sorusu sıkça araştırılırken, konuyla ilgili resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

CEMİL TUGAY CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ? GÖZLER AÇIKLAMADA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa edip etmeyeceği yönündeki iddialar siyaset gündemini hareketlendirdi. Son günlerde parti içinde yaşanan gelişmeler ve MYK kararlarının ardından Tugay’ın istifa kararı aldığı iddiaları ortaya atılırken, gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

CEMİL TUGAY TOPLANTILAR SONRASI KARARINI AÇIKLAYACAK

Edinilen bilgilere göre Cemil Tugay’ın şu sıralarda CHP’li belediye meclis üyeleriyle bir toplantı yaptığı, ardından ilçe başkanlarıyla da görüşeceği öğrenildi. Tugay’ın bu temasların ardından saat 16.00 civarında CHP’den istifa edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

MYK KARARLARI SONRASI SİYASİ GERİLİM ARTTI

CHP’de yaşanan MYK toplantısında bazı il başkanlıklarına ilişkin alınan kararlar sonrası parti içinde tansiyon yükseldi. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınması ve disipline sevk edilmesi, yerel yönetimlerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

İSTİFA İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI

Cemil Tugay’ın istifa edeceğine yönelik iddialar kısa sürede siyaset kulislerinde geniş yankı buldu. Ancak Tugay’ın daha önce yaptığı açıklamalarda CHP’den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ettiği biliniyor. Buna rağmen son gelişmeler iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

GÖZLER 16.00’DA YAPILACAK AÇIKLAMADA

Tüm bu gelişmelerin ardından Cemil Tugay’ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. İstifa edip etmeyeceği sorusunun yanıtı için gözler saat 16.00’ya çevrilirken, açıklamanın siyasi gündemde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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