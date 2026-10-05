Cem TV kapandı mı, CEM TV neden kapanıyor?

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Cem TV'nin yayın hayatına bir kez daha veda etmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Kanalın yayın koordinatörü Erol Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı. "Cem TV kapandı mı, frekansı kapanacak mı, kanal dijitale mi geçecek?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, kapanma kararının perde arkası ve kanalın geçmişine dair ayrıntılar haberimizde.

CEM TV EKRANLARA VEDA EDİYOR

Türkiye'nin ilk Alevi televizyon kanalı olarak bilinen Cem TV, yaklaşık 21 yıllık yayın geçmişinin ardından bir kez daha ekranlardan çekilme kararı aldı. 2023 yılında yayınlarına ara veren ve 11 Mart 2026'da yeniden izleyicisiyle buluşan kanal, yalnızca 6,5 ay süren ikinci yayın döneminin ardından kapanacağını duyurdu. Kararı açıklayan Yayın Koordinatörü Erol Işık, yaşanan süreci zorlu bir mücadele olarak tanımladı.

CEM TV NEDEN KAPANIYOR?

Kanalın kapanma kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Erol Işık, yayınların kısa süre içinde sona ereceğini açıkladı. Işık, Cem TV'yi Alevi toplumuna hizmet etmek amacıyla yeniden ekranlara taşıdıklarını, ancak bu süreçte bekledikleri desteği göremediklerini dile getirdi. Kanalın yalnızca yayıncılıkla değil, yayıncılık dışındaki pek çok sorunla da uğraşmak zorunda kaldığını vurgulayan Işık, Cem TV'nin önüne engel çıkarmaya çalışanların bulunduğunu da öne sürdü.

EROL IŞIK'TAN SERT AÇIKLAMA

Kapanma kararını büyük harflerle ve sert bir dille duyuran Işık, açıklamasına "Haydi şimdi kına yakın" sözleriyle başladı. Destek görmedikleri gibi köstek olanlarla ve çelme takmaya çalışanlarla da karşılaştıklarını belirten Işık, yaşanan süreci bir savaşa benzeterek bu mücadelenin kanala ciddi zarar verdiğini ifade etti. Işık'ın paylaşımındaki sitem dolu ifadeler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CEM TV NE ZAMAN KAPANACAK?

Erol Işık'ın açıklamasında yayınların çok yakında sona ereceği belirtilse de kanalın hangi gün ve saatte kararacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı. Cem TV'nin dijital platformlara geçip geçmeyeceğine dair de şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Işık'ın, yayın hakkının kendilerinde olduğuna dikkat çekerek kanalın ileride yeniden yayına başlama ihtimalini tamamen kapatmadığı belirtiliyor.

21 YILLIK YAYIN SERÜVENİ

Cem TV'nin hikayesi 2005 yılına uzanıyor. Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın kurucusu olduğu Cem Vakfı bünyesinde hayata geçirilen kanal, 2 Aralık 2005'te ilk kez izleyiciyle buluştu. Türkiye'nin ilk Alevi televizyonu olma özelliğini taşıyan Cem TV, cem ibadetlerinden türkü programlarına, haber bültenlerinden tartışma programlarına kadar geniş bir yayın yelpazesiyle uzun yıllar ekranda kaldı.

TÜRKSAT BORCU NEDENİYLE KARARMIŞTI

Cem TV'nin ekranlara veda etmesi ilk kez yaşanmıyor. Cem Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren kanal, yaklaşık 18 yıl boyunca kesintisiz yayın yaptıktan sonra uydu ve diğer borç yükümlülüklerini karşılayamaması nedeniyle 1 Aralık 2023'te uydu yayınını durdurmak zorunda kalmıştı. Türksat'a olan borçlar nedeniyle kararan kanal, uzun süre izleyicisinden uzak kaldı.

2,5 YIL SONRA GELEN DÖNÜŞ KISA SÜRDÜ

Yaklaşık 2,5 yıllık sessizliğin ardından Cem TV, 11 Mart 2026'da yeniden yayın hayatına başladı. Kanalın dönüşü izleyicileri tarafından sevinçle karşılansa da ikinci yayın dönemi beklenenden kısa sürdü. Yalnızca 6,5 ay ekranda kalabilen Cem TV, şimdi bir kez daha yayınlarını sonlandırmaya hazırlanıyor.