Cem Küçük TGRT'den ayrıldı mı? Cem Küçük TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden neden ayrıldı?

Cem Küçük TGRT'den ayrıldı mı? Gazeteci ve yazar Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığın ardından kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelirken, Küçük yaptığı yazılı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Peki, Cem Küçük TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden neden ayrıldı? Detaylar...

CEM KÜÇÜK TGRT'DEN AYRILDI MI?

Gazeteci ve yazar Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmasının yanı sıra TGRT Haber ekranlarında sabah kuşağında yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programını sunuyordu. Ayrıca haftada üç gün yayınlanan Medya Kritik programında yorumcu olarak yer alıyordu.

CEM KÜÇÜK TGRT VE TÜRKİYE GAZETESİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Ayrılığının ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Cem Küçük, 24 Temmuz'daki, "Hey gidi hey, bazıları vekillerin çoğu CHP’de kalır diyorlardı. Ben de çoğunluk yeni partiye geçer, Özgür Özel’le hareket eder diyordum. Ne günlerdi! Daha iki ay öncesi" paylaşım nedeniyle kanaldan ayrıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. Ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN İNANCIM ASLA EKSİLMEDİ"

Açıklamasının devamında siyasi duruşuna ve devlete bağlılığına dair mesajlar veren Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğinin altını çizdi. Veda mesajını Hazreti Ömer'den yaptığı bir alıntıyla noktalayan ünlü gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine olan inancım asla eksilmedi, bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, 'Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir."