Celtic Katolik mi, Protestan mı? Celtic'in dini kimliği ve Rangers rekabeti nedir?

Celtic, tarihsel olarak İskoçya'daki İrlanda kökenli Katolik toplulukla özdeşleşmiş bir kulüp. Şehir rakibi Rangers ise geleneksel olarak Protestan kesimle anılıyor. İki kulüp arasındaki bu ayrım, dünyanın en köklü rekabetlerinden biri olan "Old Firm" derbisinin de temelini oluşturuyor. İşte Celtic'in dini kimliğine ve kulübün tarihine dair bilinenler.

CELTIC KATOLİK Mİ, PROTESTAN MI?

Celtic, geleneksel olarak Katolik toplulukla özdeşleşen bir kulüp. Kulüp, 1887 yılında Glasgow'da İrlanda kökenli Katolik bir din adamı tarafından kuruldu. Celtic'in taraftar tabanının önemli bir bölümü de tarihsel olarak İrlanda kökenli Katolik ailelerden oluşuyor. Bununla birlikte Celtic, resmi olarak bir din kulübü değil. Kulüp kuruluşundan bu yana farklı inançlardan oyuncu, teknik direktör ve taraftara kapılarını açık tuttu.

CELTIC NASIL KURULDU?

Celtic, 1887 yılında İrlandalı Marist rahip Brother Walfrid tarafından Glasgow'un doğusunda kuruldu. Kulübün kuruluş amacı, İrlanda'dan göç ederek Glasgow'a yerleşen yoksul Katolik ailelere yardım için gelir sağlamaktı. Kulübün adı da İrlanda ve İskoçya'nın ortak Kelt mirasına atıfta bulunuyor. Celtic'in yeşil-beyaz renkleri ve yonca amblemi de İrlanda ile olan bu tarihsel bağı simgeliyor.

CELTIC'TE PROTESTAN OYUNCULAR OYNADI MI?

Evet. Celtic, tarihi boyunca farklı inançlardan pek çok futbolcuya forma giydirdi. Kulübün en başarılı teknik direktörü olarak gösterilen ve Celtic'i 1967'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferine taşıyan Jock Stein de Protestan bir aileden geliyordu. Bu durum, Celtic'in dini kimliğe dayalı bir ayrım yapmadığının en bilinen örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

RANGERS KATOLİK Mİ, PROTESTAN MI?

Celtic'in ezeli rakibi Rangers, geleneksel olarak İskoçya'daki Protestan toplulukla özdeşleşen bir kulüp. Rangers, uzun yıllar boyunca Katolik oyuncu transfer etmemekle eleştirildi. Kulüp, 1989'da Katolik futbolcu Mo Johnston'ı kadrosuna katarak bu geleneği kırdı.

OLD FIRM DERBİSİ NEDİR?

Old Firm, Glasgow'un iki büyük kulübü Celtic ile Rangers arasında oynanan derbinin adı. Dünyanın en köklü ve en sert futbol rekabetlerinden biri olarak kabul edilen bu derbi, yalnızca sportif değil, aynı zamanda tarihsel, dini ve toplumsal ayrımları da yansıtıyor. Celtic, İrlanda kökenli Katolik toplulukla, Rangers ise İskoç ve İngiliz kimliğine bağlı Protestan kesimle anılıyor.

CELTIC TARAFTARLARI NEDEN İRLANDA BAYRAĞI TAŞIYOR?

Celtic taraftarlarının tribünlerde İrlanda bayrağı taşıması, kulübün İrlanda kökenli göçmen topluluk tarafından kurulmuş olmasından kaynaklanıyor. Taraftarlar, bu bayraklarla kulübün İrlanda ile olan tarihsel bağını ve kökenlerini sahipleniyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Celtic ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 4. hafta karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te Glasgow'daki Celtic Park'ta oynanıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.