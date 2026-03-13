Celal Şengör ateist mi, Celal Şengör dini inancı ne?

Celal Şengör, bilimsel çalışmalarıyla tanınırken, dini inancı ve dünya görüşü de merak konusu oluyor. "Celal Şengör ateist mi, dini inancı ne?" sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Şengör'ün açıklamaları, bilim ve din ilişkisine dair düşüncelerini gün yüzüne çıkarıyor ve sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

CELAL ŞENGÖR ATEİST Mİ?

Jeoloji ve bilim dünyasının tanınan isimlerinden Celal Şengör, yıllar önce Evrim Ağacı'nın "Zor Sorular" programında gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Bilimsel bakış açısını ve inanç konusundaki düşüncelerini açıkça paylaştı.

"Bir Tanrı'nın varlığı hakkında en küçük bir işaret göremedim" diyen Şengör, kişisel gözlemleri ve bilimsel perspektifi üzerinden ateist olduğunu ifade etti. Şengör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yok böyle bir şey. Din adına söylenenlerin alenen yalan olduğunu görüyorsunuz."

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin en tanınmış jeologlarından biri olan Şengör, bilim dünyasında özellikle yerbilim ve jeoloji alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Akademik kariyerinin yanı sıra çeşitli ödüller ve uluslararası akademik üyeliklerle de dikkat çekmektedir.

EĞİTİM HAYATI

Celal Şengör, lise eğitimini 1973 yılında Türkiye'nin köklü okullarından Robert Koleji'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ABD'de State University of New York at Albany'de jeoloji üzerine yapmış ve 1978'de lisans, 1979'da yüksek lisans derecesini almıştır. 1982 yılında aynı üniversiteden doktora unvanını alarak akademik kariyerinin temelini atmıştır.

AKADEMİK KARIYERİ

1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başlamıştır. 1986 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanan Şengör, aynı yıl doçent unvanını almıştır. 1992 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesörlük unvanına yükselmiştir.

ULUSLARARASI ÖDÜL VE ÜYELİKLERİ

Celal Şengör, 1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti Başkanlık Ödülü, 1986'da ise TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanmıştır. 1988'de Neuchâtel Üniversitesi'nden şeref bilim doktoru unvanı almış, 1990 yılında Academia Europaea üyesi olmuştur. Ayrıca Avusturya Jeoloji Servisi ve Avusturya Jeoloji Derneği tarafından şeref üyeliğine layık görülmüştür. 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülü de başarıları arasındadır.

DİL BİLGİSİ

Celal Şengör, ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Bunun yanı sıra Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesini okuyabilmektedir. Bu çok dilliliği, akademik çalışmalarında ve uluslararası iş birliklerinde büyük avantaj sağlamaktadır.

Bilim dünyasında önemli bir yer edinen Celal Şengör, akademik çalışmaları, ödülleri ve çok yönlü dil yeteneğiyle Türkiye'nin gurur kaynağı olan bilim insanlarından biridir. Jeoloji ve yerbilim alanındaki çalışmaları, hem akademik camiada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.