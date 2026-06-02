Haberler

İtalya'da yanmış bir araçta 4 göçmenin cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Cosenza kenti yakınlarında yanmış bir araçta bulunan 4 cesedin Pakistanlı tarım işçisi göçmenlere ait olduğu, olayla ilgili 2 Pakistan vatandaşının 'nitelikli kasten çoklu cinayet' suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik kameraları, şüphelilerin araçtakilerin çıkmasını engellediğini gösterdi.

İtalya'nın güneyindeki Cosenza kenti yakınlarında dün yanmış bir araçta cesetleri bulunan 4 kişinin tarım işçisi göçmen olduğu ve olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün Cosenza vilayetine bağlı Amendolara yakınlarından geçen 106 numaralı kara yolunda bir benzin istasyonunda park halinde yanmış şekilde bulunan araçtan 4 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda 4 kişinin, Pakistanlı tarım işçisi göçmen olduğu ve olayın bir kaza sonucu yaşanmadığı basına yansıdı.

Olay yerinde incelenen güvenlik kameralarının görüntülerine göre, aracı ateşe verdiği belirlenen 2 şüpheli takip edilerek dün akşam gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların da Pakistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Castrovillari Savcısı Alessandro D'Alessio'nun, bu kişiler hakkında "nitelikli kasten çoklu cinayet" suçlamaları çerçevesinde soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.

Olay anına ilişkin basına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde de aracı ateşe veren 2 kişinin, içindekilerin çıkmasına da engel olduğu görüldü.

Bu arada, "TGR Calabria" kanalına konuşan, olaydan kurtulan bir göçmen ise araçtan son anda camı kırarak çıkabildiğini belirterek, gözaltına alınan 2 kişinin kendilerini daha fazla çalışmaları için tehdit ettiğini ve ödemelerini yapmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım'ın iddiaları, Özgür Özel'in umutlarını iyice bitirecek

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Peş peşe yaşanan köpekbalığı saldırıları Brezilya'da panik yarattı: 24 saatte iki kişi bacağını kaybetti

Ülke alarmda: Peş peşe yaşanan saldırılar korkuttu

Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi

Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı! Verdiği isimler olay
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı