Cedi Osman kimdir, Cedi Osman kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, NB'da mı oynuyor, Panathinaikos'ta mı oynuyor?

NBA kariyerinden sonra Avrupa basketboluna transfer olabileceği konuşulan Cedi Osman, hem yaş olarak hem de deneyimiyle dikkat çekiyor. 1995 doğumlu olan Osman'ın doğum yeri ve hangi takımda forma giydiği basketbol dünyasının gündeminde. Son günlerde adı sıkça Panathinaikos ile anılan Cedi Osman, taraftarların merakla takip ettiği isimlerden biri.

CEDİ OSMANKİMDİR?

Cedi Osman, modern basketbolun en tanınmış Türk oyuncularından biridir. 8 Nisan 1995'te Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde doğmuş olan Osman, Türkiye ve Balkan coğrafyasının en yetenekli basketbol yıldızlarından biri olarak hem Avrupa'da hem de NBA'de iz bıraktı.

ERKEN YAŞAM VE KÖKEN

Cedi Osman'ın sporla buluşması çok erken yaşlarda oldu. Basketbola küçük yaşta ilgi duymaya başlayan Osman, babası Türk, annesi ise Boşnak kökenlidir. Çocukluğunun bir kısmında Saraybosna'da basketbol altyapı takımlarında forma giymeye başlayan Cedi, 13 yaşında scoutlar tarafından keşfedilerek Anadolu Efes altyapısına katıldı ve Türkiye'ye adım attı.

CEDI OSMAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995 doğumlu olup 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Doğum yeri Ohri, Kuzey Makedonya olmakla birlikte ailesi sayesinde Türkiye ile de güçlü bağları vardır ve Türk vatandaşı olarak milli takımda da forma giymektedir.

NBA KARİYERİ: TÜRKİYE'DEN DÜNYA'YA

2015 NBA Draft'ında Minnesota Timberwolves tarafından seçilen Osman'ın draft hakları aynı gece Cleveland Cavaliers'a devredildi. 2017'den 2023'e kadar Cavaliers formasıyla NBA'de mücadele eden Cedi, ligde toplam 7 sezon boyunca önemli istatistikler ve tecrübeler elde etti. 2023-24 sezonunda kısa bir süre San Antonio Spurs formasını da giydi.

NBA'de geçirdiği süre boyunca Cavaliers tarihine geçen isimlerden biri oldu; 500'den fazla üçlük isabetiyle takım tarihine adını yazdırdı ve savunma-saha içi katkılarıyla dikkat çekti.

PANATHINAIKOS'A TRANSFER: AVRUPA'YA DÖNÜŞ

2024 yazında Cedi Osman, NBA macerasının ardından Panathinaikos'a transfer olarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeye karar verdi. Bu transfer, Osman'ın hem Yunan Basketbol Ligi hem de EuroLeague sahalarında yeniden parlamasını sağladı.

Panathinaikos formasıyla çıktığı maçlarda etkileyici performanslar sergileyen Osman, takımına sadece skor katkısı değil aynı zamanda saha içi liderlik yönüyle de değer kattı. 2025 ve 2026 yıllarında kazandığı Yunanistan Kupası başarılarıyla önemli bir galibiyet arşivi oluşturdu.

MİLLİ TAKIMDA CEDI OSMAN

Cedi Osman, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da uzun süreli ve etkili oyuncularından biridir. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Osman, EuroBasket ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda forma giydi. 2025 EuroBasket'te milli takımın kaptanlarından biri olarak dikkat çekti ve turnuva boyunca etkili performanslar sergiledi.

Türkiye ile hem genç yaş kategorilerinde (U18, U20) hem de A Milli Takım'da birçok önemli başarıya imza atmıştır; bu onun uluslararası arenada saygın bir isim olmasını sağlamıştır.

OYUN TARZI VE ETKİ

Cedi Osman klasik bir kısa forvet olarak tanımlansa da; gerektiğinde şutör gard veya uzun forvet rollerini de üstlenebilecek esnek bir oyuncudur. Alan savunması, saha görüşü ve dış şut tehdidi, onu sadece takım skoreri değil aynı zamanda savunma yönü güçlü, takım odaklı bir oyuncu olarak konumlandırır.

ÖZEL HAYATI VE TOPLUMSAL ROLÜ

Basketbolun dışında Osman, sosyal sorumluluk alanlarında da aktif bir isimdir. 2020 yılında UNICEF Türkiye Ulusal İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve çocuk hakları ile gençlerin gelişimi için farkındalık çalışmalarında yer aldı.

Aynı zamanda 2022'de tanınmış oyuncu Ebru Şahin ile evlenerek özel hayatında da gündem olmuştur.