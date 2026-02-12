CapitaliZoo ne demek, CapitaliZoo anlamı ne (Beren Saat)?

Beren Saat'in paylaştığı "CapitaliZoo" kelimesi, hayranlarını şaşırttı ve anlamı büyük merak uyandırdı. CapitaliZoo ne anlama geliyor? Beren Saat'in açıklamaları ve sosyal medyada dolaşan yorumlarla birlikte CapitaliZoo ifadesinin bilinmeyen detaylarını sizler için derledik.

CAPITALIZOO BEREN SAAT ŞARKI SÖZLERİ!

Beren Saat'in kaleminden çıkan CapitaliZoo şarkı sözleri:

Beren Saat CapitaliZoo Orijinal Sözleri (Lyrics)

I'm bold enough to know not to belong to you

Strong enough to pull my chosen roots

My inner child says I don't wanna fit in

And she's an honest, potential genius

Because we are wild creatures

Displayed in CapitaliZoo

Am I crazy or it's an ancient code of behavior

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I trust my intentions to stay benign

(Benign, benign)

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I feel limitless so you can't deny

(Deny, deny, deny)

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

You better bring the best

You better bring the best of you

(The best of you)

You better bring the best

You better bring the best of you

BEREN SAAT CAPITALIZOO TÜRKÇE SÖZLERİ

Beren Saat CapitaliZoo Türkçe Sözleri:

Sana ait olmayacak kadar cesurum

Seçtiğim kökleri söküp alacak kadar güçlüyüm

İçimdeki çocuk "Uyum sağlamak istemiyorum" diyor

Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi

Çünkü biz vahşi yaratıklarız

CapitaliZoo'da sergilenen

Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Niyetlerimin zararsız kalacağına güveniyorum

(Zararsız, zararsız)

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Sınırsız hissediyorum, inkâr edemezsin

(İnkâr et, inkâr et, inkâr et)

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

(En iyisini)

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Benden en iyisini getirmemi istiyorsun

CAPITALIZOO NE DEMEK?

CapitaliZoo kelime olarak terim anlamı bulunmuyor.

Ayrı ayrı "Capital" ve "Zoo" kelimeeri şu anlama geliyor:

Capital : Kelime anlamı olarak kapital anapara demektir. Bireylerin ya da kurumların ellerinde bulunan anapara zaman içerisinde doğru yatırım araçları ile değerlenerek artırılabilir. İş girişimleri ya da yatırım araçları kapital sistem denilen anaparanın serbest dolaşımda olduğu bir düzende kolayca hareket ettirilebilir.

Zoo :Hayvanat bahçesi.