CapitaliZoo ne demek, CapitaliZoo anlamı ne (Beren Saat)?
Beren Saat'in sosyal medyada sıkça gündeme gelen "CapitaliZoo" ifadesi merak konusu oldu. Peki, CapitaliZoo ne demek, anlamı nedir? Ünlü oyuncunun paylaşımlarıyla popülerleşen bu kelime, hayranları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Beren Saat'in "CapitaliZoo" ifadesinin anlamı ve sosyal medyada yarattığı etki…
Beren Saat'in paylaştığı "CapitaliZoo" kelimesi, hayranlarını şaşırttı ve anlamı büyük merak uyandırdı. CapitaliZoo ne anlama geliyor? Beren Saat'in açıklamaları ve sosyal medyada dolaşan yorumlarla birlikte CapitaliZoo ifadesinin bilinmeyen detaylarını sizler için derledik.
CAPITALIZOO BEREN SAAT ŞARKI SÖZLERİ!
Beren Saat'in kaleminden çıkan CapitaliZoo şarkı sözleri:
Beren Saat CapitaliZoo Orijinal Sözleri (Lyrics)
I'm bold enough to know not to belong to you
Strong enough to pull my chosen roots
My inner child says I don't wanna fit in
And she's an honest, potential genius
Because we are wild creatures
Displayed in CapitaliZoo
Am I crazy or it's an ancient code of behavior
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
Lately I feel like the spine of a feline
(Feline, feline, feline, feline)
I trust my intentions to stay benign
(Benign, benign)
Lately I feel like the spine of a feline
(Feline, feline, feline, feline)
I feel limitless so you can't deny
(Deny, deny, deny)
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
You better bring the best
You better bring the best of you
(The best of you)
You better bring the best
You better bring the best of you
BEREN SAAT CAPITALIZOO TÜRKÇE SÖZLERİ
Beren Saat CapitaliZoo Türkçe Sözleri:
Sana ait olmayacak kadar cesurum
Seçtiğim kökleri söküp alacak kadar güçlüyüm
İçimdeki çocuk "Uyum sağlamak istemiyorum" diyor
Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi
Çünkü biz vahşi yaratıklarız
CapitaliZoo'da sergilenen
Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Niyetlerimin zararsız kalacağına güveniyorum
(Zararsız, zararsız)
Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Sınırsız hissediyorum, inkâr edemezsin
(İnkâr et, inkâr et, inkâr et)
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Sen en iyisini getirsen iyi olur
(En iyisini)
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Benden en iyisini getirmemi istiyorsun
CAPITALIZOO NE DEMEK?
CapitaliZoo kelime olarak terim anlamı bulunmuyor.
Ayrı ayrı "Capital" ve "Zoo" kelimeeri şu anlama geliyor:
Capital : Kelime anlamı olarak kapital anapara demektir. Bireylerin ya da kurumların ellerinde bulunan anapara zaman içerisinde doğru yatırım araçları ile değerlenerek artırılabilir. İş girişimleri ya da yatırım araçları kapital sistem denilen anaparanın serbest dolaşımda olduğu bir düzende kolayca hareket ettirilebilir.
Zoo :Hayvanat bahçesi.