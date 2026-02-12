CapitaliZoo Beren Saat şarkı sözleri (TÜRKÇE ÇEVİRİ) Beren Saat klip izle!
Ünlü oyuncu Beren Saat, uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olarak tanınsa da, müzik dünyasına adım atması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlk single çalışması olan "CapitaliZoo", kısa sürede hem hayranlarının hem de müzik severlerin ilgisini çekti. İngilizce sözlerle hazırlanan şarkı, özellikle sözlerinin anlamı ve Türkçe çevirisi açısından merak konusu oldu. Peki, CapitaliZoo Beren Saat şarkı sözlerinin çevirisi nedir? Beren Saat klip izle! Detaylar...
CAPITALIZOO BEREN SAAT ŞARKI SÖZLERİ!
Beren Saat'in kaleminden çıkan CapitaliZoo şarkısı, hem özgün sözleri hem de güçlü mesajıyla öne çıkıyor. İşte şarkının İngilizce sözleri:
Beren Saat CapitaliZoo Orijinal Sözleri (Lyrics)
I'm bold enough to know not to belong to you
Strong enough to pull my chosen roots
My inner child says I don't wanna fit in
And she's an honest, potential genius
Because we are wild creatures
Displayed in CapitaliZoo
Am I crazy or it's an ancient code of behavior
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
Lately I feel like the spine of a feline
(Feline, feline, feline, feline)
I trust my intentions to stay benign
(Benign, benign)
Lately I feel like the spine of a feline
(Feline, feline, feline, feline)
I feel limitless so you can't deny
(Deny, deny, deny)
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
You better bring the best of you
I can't stand CapitaliZoo
You better bring the best
You better bring the best of you
(The best of you)
You better bring the best
You better bring the best of you
CAPITALIZOO ŞARKI SÖZLERİ KİME AİT?
Beren Saat'in müzik dünyasına ilk adımı olan CapitaliZoo, sözleri tamamen sanatçının kendisine ait olan özel bir proje. Açıklamalara göre, şarkının sözleri Beren Saat tarafından yazıldı. Şarkının prodüksiyon, düzenleme ve mix süreçlerinde ise uluslararası isimler yer aldı:
Prodüktör ve düzenleme: Kenan Doğulu
Mix çalışması: Grammy ödüllü Brendan Morawski
Mastering: Dave Collins
Bu sayede şarkı, hem teknik anlamda yüksek kaliteye sahip hem de Beren Saat'in kendine has üslubunu taşıyan bir eser haline geldi.
BEREN SAAT CAPITALIZOO TÜRKÇE SÖZLERİ
Şarkının İngilizce sözleri kadar, Türkçe anlamı da dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. İşte Beren Saat CapitaliZoo Türkçe Sözleri:
Sana ait olmayacak kadar cesurum
Seçtiğim kökleri söküp alacak kadar güçlüyüm
İçimdeki çocuk "Uyum sağlamak istemiyorum" diyor
Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi
Çünkü biz vahşi yaratıklarız
CapitaliZoo'da sergilenen
Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Niyetlerimin zararsız kalacağına güveniyorum
(Zararsız, zararsız)
Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum
(Kedi, kedi, kedi, kedi)
Sınırsız hissediyorum, inkâr edemezsin
(İnkâr et, inkâr et, inkâr et)
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Sen en iyi halini getirsen iyi olur
CapitaliZoo'ya katlanamıyorum
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Sen en iyisini getirsen iyi olur
(En iyisini)
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Sen en iyisini getirsen iyi olur
Benden en iyisini getirmemi istiyorsun
BEREN SAAT KLİP İZLE!
CapitaliZoo şarkısının klibi, Beren Saat'in sahne performansı ve görsel estetiğiyle dikkat çekiyor. Klibi izleyenler, hem şarkının güçlü mesajını hem de sanatçının müziğe olan özgün yaklaşımını daha net hissedebiliyor.
Beren Saat'in müzik dünyasındaki ilk adımı, sosyal medyada ve dijital platformlarda yoğun ilgi görürken, dinleyiciler şarkının sözlerini ve Türkçe çevirisini araştırmaya devam ediyor. CapitaliZoo, sadece bir single değil, aynı zamanda Beren Saat'in sanat hayatındaki yeni bir dönemin de simgesi olarak öne çıkıyor.