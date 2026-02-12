CapitaliZoo Beren Saat şarkı sözleri (TÜRKÇE ÇEVİRİ) Beren Saat klip izle!

Ünlü oyuncu Beren Saat, uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olarak tanınsa da, müzik dünyasına adım atması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlk single çalışması olan "CapitaliZoo", kısa sürede hem hayranlarının hem de müzik severlerin ilgisini çekti. İngilizce sözlerle hazırlanan şarkı, özellikle sözlerinin anlamı ve Türkçe çevirisi açısından merak konusu oldu. Peki, CapitaliZoo Beren Saat şarkı sözlerinin çevirisi nedir? Beren Saat klip izle! Detaylar...

CAPITALIZOO BEREN SAAT ŞARKI SÖZLERİ!

Beren Saat'in kaleminden çıkan CapitaliZoo şarkısı, hem özgün sözleri hem de güçlü mesajıyla öne çıkıyor. İşte şarkının İngilizce sözleri:

Beren Saat CapitaliZoo Orijinal Sözleri (Lyrics)

I'm bold enough to know not to belong to you

Strong enough to pull my chosen roots

My inner child says I don't wanna fit in

And she's an honest, potential genius

Because we are wild creatures

Displayed in CapitaliZoo

Am I crazy or it's an ancient code of behavior

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I trust my intentions to stay benign

(Benign, benign)

Lately I feel like the spine of a feline

(Feline, feline, feline, feline)

I feel limitless so you can't deny

(Deny, deny, deny)

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

You better bring the best of you

I can't stand CapitaliZoo

You better bring the best

You better bring the best of you

(The best of you)

You better bring the best

You better bring the best of you

CAPITALIZOO ŞARKI SÖZLERİ KİME AİT?

Beren Saat'in müzik dünyasına ilk adımı olan CapitaliZoo, sözleri tamamen sanatçının kendisine ait olan özel bir proje. Açıklamalara göre, şarkının sözleri Beren Saat tarafından yazıldı. Şarkının prodüksiyon, düzenleme ve mix süreçlerinde ise uluslararası isimler yer aldı:

Prodüktör ve düzenleme: Kenan Doğulu

Mix çalışması: Grammy ödüllü Brendan Morawski

Mastering: Dave Collins

Bu sayede şarkı, hem teknik anlamda yüksek kaliteye sahip hem de Beren Saat'in kendine has üslubunu taşıyan bir eser haline geldi.

BEREN SAAT CAPITALIZOO TÜRKÇE SÖZLERİ

Şarkının İngilizce sözleri kadar, Türkçe anlamı da dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. İşte Beren Saat CapitaliZoo Türkçe Sözleri:

Sana ait olmayacak kadar cesurum

Seçtiğim kökleri söküp alacak kadar güçlüyüm

İçimdeki çocuk "Uyum sağlamak istemiyorum" diyor

Ve o dürüst, potansiyel bir dâhi

Çünkü biz vahşi yaratıklarız

CapitaliZoo'da sergilenen

Ben mi deliyim yoksa bu kadim bir davranış kodu mu?

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Niyetlerimin zararsız kalacağına güveniyorum

(Zararsız, zararsız)

Son zamanlarda bir kedinin omurgası gibi hissediyorum

(Kedi, kedi, kedi, kedi)

Sınırsız hissediyorum, inkâr edemezsin

(İnkâr et, inkâr et, inkâr et)

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Sen en iyi halini getirsen iyi olur

CapitaliZoo'ya katlanamıyorum

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

(En iyisini)

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Sen en iyisini getirsen iyi olur

Benden en iyisini getirmemi istiyorsun

BEREN SAAT KLİP İZLE!

CapitaliZoo şarkısının klibi, Beren Saat'in sahne performansı ve görsel estetiğiyle dikkat çekiyor. Klibi izleyenler, hem şarkının güçlü mesajını hem de sanatçının müziğe olan özgün yaklaşımını daha net hissedebiliyor.

Beren Saat'in müzik dünyasındaki ilk adımı, sosyal medyada ve dijital platformlarda yoğun ilgi görürken, dinleyiciler şarkının sözlerini ve Türkçe çevirisini araştırmaya devam ediyor. CapitaliZoo, sadece bir single değil, aynı zamanda Beren Saat'in sanat hayatındaki yeni bir dönemin de simgesi olarak öne çıkıyor.