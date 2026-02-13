İstanbul merkezli yürütülen operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlattığı çalışmalar sonucu çok sayıda şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Şüpheliler arasında yer alan Cansu Bade Taş kimdir, ne iş yapıyor? Cansu Bade Taş neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

CANSU BADE TAŞ KİMDİR?

Cansu Bade Taş, İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyuna yansıyan siber suç operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer almaktadır. Soruşturma dosyasına göre, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı ve çeşitli içerik paylaşımlarının yapıldığı iddiasıyla başlatılan çalışmada adı geçen kişiler arasında bulunmaktadır.

Yetkili birimler tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin açık platformlar üzerinden müstehcen içerikler paylaştığı ve bu içeriklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edildi. Bu kapsamda, belirli içeriklerin ücret karşılığında sunulduğu ve özel içerik paylaşımı üzerinden gelir elde edildiği ileri sürüldü.

Cansu Bade Taş hakkında kamuya yansıyan bilgiler, soruşturma sürecinde adı geçen şüpheliler arasında bulunduğu yönündedir. Dosya kapsamındaki değerlendirmeler, ilgili savcılık makamı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ele alınmaktadır.

CANSU BADE TAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cansu Bade Taş hakkında gözaltı kararı, İstanbul merkezli yürütülen ve 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında verilmiştir. Operasyon; İstanbul'un yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun'da da gerçekleştirilmiştir.

Toplamda 25 şüpheli ve iki şirketin mal varlıklarına el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Cansu Bade Taş da bulunmaktadır.

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar şunlardır:

Suç Gelirlerini Aklama

Müstehcenlik

İddialara göre, erişim engeli bulunan platforma teknik yöntemlerle erişim sağlanmış, müstehcen içerikler paylaşılmış ve bu içeriklerden gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirlerin ise çeşitli yatırım araçlarına yönlendirilerek değerlendirildiği ileri sürülmektedir.

Operasyon çerçevesinde adı geçen diğer isimler arasında Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu yer almaktadır. Bazı şüphelilerin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu, bazı isimlerin ise yurt dışında bulunduğu belirtilmiştir.