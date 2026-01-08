Çankırı okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Çankırı 'da okul yok mu ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Çankırı'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Çankırı Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olup olmadığı konusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

ÇANKIRI HAVA DURUMU

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA DALGASI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Perşembe öğleden sonra başlayan rüzgârlı hava, akşam saatlerinden itibaren yerini yağmura bırakıyor. Gece ilerledikçe sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın türü değişiyor ve özellikle cuma sabahına doğru karla karışık yağmur etkisini göstermeye başlıyor.

PERŞEMBE AKŞAMI YAĞMUR VE RÜZGÂR ÖNE ÇIKIYOR

Perşembe günü 15.00–18.00 saatleri arasında hava rüzgârlı, sıcaklık 8 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerine doğru yağmur başlıyor ve nem oranı %90'ın üzerine çıkıyor. Rüzgâr zaman zaman hızlanarak hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor.

GECE SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Gece yarısından sonra sıcaklık 3 derecenin altına düşüyor. Cuma günü 00.00–09.00 saatleri arasında karla karışık yağmur beklenirken, özellikle sabah erken saatlerde yolların kayganlaşma riski artıyor. Rüzgâr hızının düşük olması yağışın etkisini daha belirgin hale getiriyor.

CUMA GÜNÜ GÜNDÜZ SAATLERİNDE YAĞMUR VE KUVVETLİ RÜZGÂR

Cuma günü sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar yağış devam ediyor. 12.00–15.00 saatleri arasında rüzgârın hızının artmasıyla birlikte maksimum rüzgâr hızının 46 km/sa'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 5 derece civarında olsa da hissedilen değerler daha düşük olacak.

AKŞAM SAATLERİNDE DON VE SOĞUK TEHLİKESİ

Cuma akşamı itibarıyla yağış kesiliyor ancak sıcaklıklar hızla düşüyor. 18.00'dan sonra sıcaklık sıfırın altına inerek -3 ila -4 derece seviyelerine kadar geriliyor. Parçalı bulutlu hava ile birlikte don ve buzlanma riski öne çıkıyor.

5 GÜNLÜK TAHMİNDE KIŞ ŞARTLARI HÂKİM

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Cumartesi günü rüzgârlı ve soğuk hava etkili olurken, pazar günü kuvvetli yağmur bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ise kar yağışı yeniden gündeme geliyor. Özellikle gece sıcaklıklarının -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yetkililer, karla karışık yağmur, kuvvetli rüzgâr ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istiyor. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olması öneriliyor.

ÇANKIRI OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.