Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner Dursun'un emniyette verdiği ifade gündeme geldi. Dursun'un ifadesinde, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi. Peki, Caner Dursun kimdir? Eski Şişli Belediyesi Müdürü Caner Dursun kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CANER DURSUN KİMDİR?

Caner Dursun, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde belediyede görev yapan ve Bilgi İşlem Müdürü olarak görev üstlendiği belirtilen isimdir. Dursun'un adı, Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında emniyette verdiği ifade sonrasında kamuoyunun gündemine geldi.

Dursun'un soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde bazı çalışanlara yönelik davranışlarıyla ilgili iddialar yer aldı. Söz konusu anlatımların soruşturma dosyasındaki ifade kapsamında değerlendirildiği ve iddiaların hukuki süreç içerisinde incelendiği belirtiliyor.

CANER DURSUN KAÇ YAŞINDA?

Caner Dursun'un doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Dursun'un yaşıyla ilgili kesin bir rakam vermek mümkün değil.

CANER DURSUN NERELİ?

Caner Dursun'un doğum yeri ve memleketine ilişkin de doğrulanmış bir resmi bilgi bulunmuyor.

CANER DURSUN NEDEN GÜNDEMDE?

Caner Dursun, Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifade nedeniyle gündeme geldi. Dursun'un emniyetteki ifadesinde, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde bazı çalışanları makam odasının arkasındaki bölüme çağırarak kendisine masaj yaptırdığını iddia ettiği aktarıldı.

Dursun, ifadesinde kendisinin de söz konusu bölümde bulunduğunu ve bir arkadaşıyla birlikte Sarıgül'e masaj yaptığını öne sürdü. Ayrıca çalışanların yaşlarının küçük olması ve işlerini kaybetme korkusu nedeniyle bu taleplere karşı koyamadıklarını iddia etti.

"GENÇLERE LİDER OLACAKSINIZ DİYEREK İNANDIRIRLARDI"

2004 yılında Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde elektronik bölümünde okuduğunu, babasının aracılığıyla Şişli Belediyesi'nde staj yapmaya başladığını anlatan C.D., "Mustafa Sarıgül'ün gençlik kamplarından sorumlu dönemin muhtarı A.S.'ydi. A.S. lise öğrencilerini liderlik kampı altında Mustafa Sarıgül ile tanıştırırdı. Gençlere lider olacaksınız, yüksek mevkilere geleceksiniz diyerek inandırır, gençlik kampları altında Mustafa Sarıgül ile tanıştırırdı. Gençlik kampları, Uludağ'da bir otelde, Şile'de Şişli Belediyesinin kampında ve Kumburgaz'daki otelde düzenlenirdi. Kumburgaz'daki gençlik kampına iki üç kez katıldım" şeklinde konuştu.

Kamplarda öğrencilere marşlar ezberletildiğini ve çeşitli vaatlerde bulunulduğunu iddia eden C.D., "O dönem biz de genç olduğumuz için bu marşlardan etkilenirdik. Sarıgül'ün karşısına çıktığımızda bağırarak ben ve arkadaşlarım bu marşları tek tek söylerdik, Sarıgül de masaya vurarak 'Sen lidersin, cumhurbaşkanı sen olacaksın' derdi. Çocuklar da heyecana kapılıp Sarıgül ile samimi olmak isterlerdi" dedi.

"MASAJ YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde çalışanları odasına çağırdığını ve kendisine masaj yaptırdığını iddia eden C.D., kendisinin de bu olaylara maruz kaldığını ileri sürdü. C.D., ifadesinde, "Mustafa Sarıgül belediye başkanı olduğu zaman birçok kişiyi masaj yaptırmak için odasına çağırırdı. Mustafa Sarıgül'ün yanında bulunan koruması H.H. de Mustafa Sarıgül'ün fiziki saldırılarına maruz kalan arkadaşımızdır. Mustafa Sarıgül o dönem belediye başkanı olup, güçlü bir siyasetçi olmasından dolayı herkes kendisinden çekinirdi. Yanında çalışanları odasına çağırıp odanın arkasında bulunan yatak odasına çağırırdı. Yatak odasında duşa kabin ve yatak bulunurdu, içeriye çağırdığı kişilere kendine masaj yaptırırdı. Ben ve H. arkadaşım da birlikte girer kendisine masaj yapardık. Bir bakıma masaj yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün kendilerine yönelik sözlerini de aktaran C.D., "Kendisi odaya girdiğimizde 'Dokunun çocuklar, dokunun, hadi bakayım' derdi. Biz de yaşımızın küçük olması, iş bulamama korkumuzdan dediklerini yapardık. Mustafa Sarıgül gençlik kampında liseli öğrencileri kendine rol model olarak gösterdiği için vaatlerine inanırdık. Kendisine masaj yapmaktan ben zevk almazdım" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün isteklerini yerine getirmeyen çalışanların başka görevlere gönderildiğini öne süren C.D., "Mustafa Sarıgül tabiri caizse korku imparatorluğu kurarak kendisinin taleplerini karşılamayan kişileri direkt doğrudan sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi" dedi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN KENDİSİNE ANLATTIKLARINI AKTARDI

C.D., Sarıgül'ün yanında çalıştığını söylediği M. isimli temizlik görevlisinin de kendisine bazı olaylar anlattığını iddia etti. M.'nin bir gün üzgün şekilde yanına geldiğini öne süren C.D., ifadesinde, "M. isimli kadın o dönem üzüntülü bir şekilde yanıma geldi. Kendisi de Mecidiyeköy'de ikamet etmekteydi. Üzgün bir şekilde artık dayanacak bir gücünün kalmadığını, çalışmak istemediğini ifade etmişti. Mustafa Sarıgül'ün zorla talimat vererek B.Ö. ile cinsel ilişkiye girmesine zorunlu tuttuğunu, B.Ö ile M. cinsel ilişkiye girdiğinde kapıdan izlediğini söylemişti" ifadelerini kullandı.