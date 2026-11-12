Can Uzun neden yok, Türkiye Belçika maçında Can Uzun sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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İlk 11'lerin açıklanmasının ardından "Can Uzun neden yok?", "Sakat mı, cezalı mı?" ve "Oyuna girecek mi?" soruları gündeme geldi. İşte Can Uzun'un Belçika maçındaki durumuna dair tüm detaylar.

CAN UZUN NEDEN YOK?

Can Uzun, Türkiye-Belçika maçına yedek kulübesinde başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika karşısındaki hücum hattında Enes Ünal, Arda Güler, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti. Can Uzun'un ilk 11'de yer almamasının teknik bir tercih olduğu değerlendiriliyor.

CAN UZUN SAKAT MI?

Hayır, Can Uzun'un Belçika maçı öncesinde sakatlık yaşadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Genç futbolcu, maç kadrosunda yer alıyor ve yedek kulübesinde bekliyor.

CAN UZUN CEZALI MI?

Hayır, Can Uzun'un Belçika maçında cezalı durumu bulunmuyor. Milli oyuncunun ilk 11'de yer almamasının kart cezasıyla bir ilgisi yok.

CAN UZUN YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Can Uzun, Belçika maçının kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu, maçın gidişatına ve Sergen Yalçın'ın tercihine göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olabilir.

CAN UZUN OYUNA GİRECEK Mİ?

Can Uzun'un oyuna girip girmeyeceği, karşılaşmanın seyrine göre netleşecek. Hem forvet arkasında hem de santrfor pozisyonunda görev yapabilen genç yıldız, milli takımın gol ihtiyacı duyması halinde ikinci yarıda hücum hattına güç katmak için sahaya sürülebilir.

TÜRKİYE'NİN BELÇİKA MAÇI İLK 11'İ

A Milli Takım, Belçika karşısına şu 11'le çıktı: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül, Mustafa Eskihellaç.

CAN UZUN KİMDİR?

Can Uzun, 11 Kasım 2005'te Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu. Belçika maçından bir gün önce 21. yaş gününü kutlayan genç futbolcu, profesyonel kariyerine Nürnberg'de başladı. 2024 yazında Eintracht Frankfurt'a transfer olan Can Uzun, Bundesliga'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç oyuncuları arasına girdi. Almanya'nın yaş gruplarındaki milli takımları yerine Türkiye'yi tercih eden Can Uzun, A Milli Takım'ın geleceğinin önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.