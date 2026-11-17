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Avukat Can Atalay, Gezi Parkı davasında 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve aynı gün tutuklanarak cezaevine girdi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay, tahliye edilmedi ve milletvekilliği 30 Ocak 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda okunan kararla düşürüldü. AİHM ise 17 Kasım 2026'da açıkladığı kararında Atalay'ın haklarının ihlal edildiğine hükmederek derhal tahliye edilmesini ve milletvekilliği görevine dönmesinin sağlanmasını istedi. İşte Can Atalay'ın hayatı, davası ve AİHM kararının ayrıntıları.

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Atalay, avukat olarak iş, maden ve çevre davalarında görev aldı. Soma maden faciası davasında da avukatlık yapan Atalay, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi.

CAN ATALAY NE ZAMAN HAPSE GİRDİ?

Can Atalay, 25 Nisan 2022'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi Parkı davasında verdiği kararın ardından tutuklanarak cezaevine girdi.

CAN ATALAY NEDEN HAPSE GİRDİ?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Atalay, cezasını Marmara Cezaevleri Yerleşkesi'nde (Silivri) çekiyor.

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ MÜ?

Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim 2023'te Atalay'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi daha sonra ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yargıtay'ın kesinleşme kararı 30 Ocak 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda okundu ve Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

AİHM CAN ATALAY HAKKINDA NE KARAR VERDİ?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesi, 17 Kasım 2026'da açıkladığı kararında Can Atalay'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkı, serbest seçim hakkı ile hakların sınırlandırılmasının amaç dışı kullanılmasına ilişkin maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Türkiye'nin Atalay'ın tutukluluğuna son vermesini, onu tahliye etmesini ve TBMM'deki görevine dönmesini sağlamasını istedi. AİHM ayrıca Atalay'a 32 bin 500 euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

KARARIN ARDINDAN NE OLACAK?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AİHM kararının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a kararın gereğini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Kararın uygulanmasına ilişkin sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor.