Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması oyuncu kadrosu: Çakallarla Dans 8 oyuncuları kimler, İlker Ayrık olacak mı?

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Türk komedi sinemasının sevilen yapımlarından Çakallarla Dans serisi, sekizinci filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, bu kez Almanya'da geçen macerasıyla izleyici karşısına çıkacak. Filmin oyuncu kadrosu merak edilirken, serinin önceki filmlerinde Servet karakterini canlandıran İlker Ayrık'ın yeni yapımda yer alıp almayacağı da araştırılıyor. Çakallarla Dans 8 oyuncuları kimler, İlker Ayrık olacak mı? Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması oyuncu kadrosu...

ÇAKALLARLA DANS 8 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, 6 Kasım 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Murat Şeker'in yönettiği filmin senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi kaleme aldı. Yapımın dağıtımını CJ ENM üstleniyor.

ÇAKALLARLA DANS 8 OYUNCULARI KİMLER?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın oyuncu kadrosunda serinin önceki filmlerinden tanınan isimlerin yanı sıra yeni oyuncular da bulunuyor. Filmde öne çıkan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Berber Hüseyin

Ceyhun Yılmaz – Adem Abi

Nur Sürer – Yenge

Tim Seyfi – Şerafettin Topmüller

Tanju Bilir – Ümit

Vildan Çırpan

Aslı Melisa Uzun

Cemal Hünal

Mert Fırat

Ertuğrul Postoğlu

Sergen Deveci

Nazlı Senem Ünal

Taner Rumeli

Yoshi Enomoto

Oyuncu ve karakter bilgileri film dağıtımcısının tanıtım materyalleri ile sinema platformlarında yayımlanan kadro listelerine dayanıyor.

İLKER AYRIK ÇAKALLARLA DANS 8'DE OLACAK MI?

Çakallarla Dans serisinin önceki filmlerinde Servet karakteriyle yer alan İlker Ayrık'ın sekizinci filmde bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Ancak Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması için yayımlanan oyuncu kadrolarında İlker Ayrık'ın adı yer almıyor. Bu nedenle oyuncunun sekizinci filmde rol aldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Filmin gösterimi sonrasında yapılan değerlendirmelerde yönetmen Murat Şeker'in, İlker Ayrık'ın Servet karakteriyle serinin sonraki filmlerinde yer alabileceğine ilişkin açıklaması da gündeme geldi. Ancak bu ifade sekizinci filmde rol aldığı anlamına gelmiyor.

ÇAKALLARLA DANS 8'İN KONUSU NE?

Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması, hayatlarını düzene sokmaya çalışan Çakallar ekibinin beklenmedik şekilde kaçırılmasıyla başlayan Almanya macerasını konu alıyor. Kendilerini uluslararası bir insan kaçakçılığı ağının ortasında bulan ekip, hem içinde bulundukları durumdan kurtulmaya hem de karşılarına çıkan suç organizasyonunu bozmaya çalışıyor.

Şerafettin Topmüller ve annesi Yenge'nin de dahil olduğu olaylar, ekibi Almanya'da birbirinden absürt gelişmelerin içine sürüklüyor.

ÇAKALLARLA DANS 8'İN YÖNETMENİ KİM?

Serinin sekizinci filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaryosu ise Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası taşıyor. Yapım, 2010 yılında başlayan Çakallarla Dans serisinin sekizinci uzun metrajlı filmi olarak izleyiciyle buluşacak.