Çakal ile Berfu Yenenler olayı nedir? Çakal Berfu Yenenler'in programına mı katıldı, program neden yayınlanmadı?

Kameralar kapandıktan sonra yaşananlar, aylar sonra yeniden konuşulmaya başlandı. Berfu Yenenler'in YouTube programında çekilen ancak yayınlanmayan bir bölüm, rapçi Çakal'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelirken, çekim sırasında yaşandığı iddia edilen gerilim magazin dünyasında merak uyandırdı. İzleyiciler, "Çakal programa konuk oldu mu?", "Bölüm neden rafa kaldırıldı?" sorularının yanıtını arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAKAL – BERFU YENENLER OLAYI NEDİR?

Berfu Yenenler ile rapçi Çakal arasında yaşanan gerilim, Yenenler'in YouTube kanalında çekilen ancak yayınlanmayan bir program bölümüyle başladı. Aylar önce çekilen söz konusu bölüm, çekim sırasında yaşandığı belirtilen gerginlikler nedeniyle yayınlanmadı. Konu ilk etapta Yenenler'in başka bir programda yaptığı üstü kapalı açıklamalarla gündeme geldi. Daha sonra tartışma yaşadığı ismin rapçi Çakal olduğunun ortaya çıkmasıyla olay magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Çekim esnasında karşılıklı sözlü atışmaların yaşandığı, ortamın giderek gerildiği ve yaşanan tartışmanın kamera kapandıktan sonra da devam ettiği ifade edildi. Tarafların son dönemde yaptığı karşılıklı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla konu yeniden alevlendi.

ÇAKAL, BERFU YENENLER'İN PROGRAMINA MI KATILDI?

Rapçi Çakal, Berfu Yenenler'in kendi YouTube kanalında yayınladığı talk show formatındaki programına konuk olarak katıldı. Program çekimleri tamamlandı ancak yaşanan gerginlikler nedeniyle bölüm izleyiciyle buluşturulmadı. Bu durum, söz konusu bölümün neden yayınlanmadığına dair merakı artırdı ve tartışmaların fitilini ateşledi.

PROGRAM NEDEN YAYINLANMADI?

Berfu Yenenler'in açıklamalarına göre, çekim sırasında ortamın beklenenden çok daha gergin hale geldiği ve karşılıklı laf sokmaların arttığı belirtildi. Yenenler, çekim sürecinin sağlıklı ilerlemediğini, tatsızlığın kamera kapandıktan sonra da devam ettiğini ifade etti.

Bu nedenle Yenenler, kimsenin mağdur olmaması adına programı yayınlamama kararı aldığını söyledi. Yayınlanması halinde yaşanan gerilimin taraflardan biri için daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünen Yenenler, bilinçli bir tercihle bölümü arşive kaldırdığını dile getirdi.

ÇAKAL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Çakal, yaşananlara dair yaptığı açıklamada program deneyiminin kendisi için oldukça olumsuz geçtiğini ifade etti. Çekim sırasında "terbiyesiz sorular" sorulduğunu ve "kötü bir misafirperverlikle" karşılaştığını söyleyen rapçi, bu tavırdan rahatsızlık duyduğunu açıkça dile getirdi.

Son olarak Berfu Yenenler'in açıklamalarına yanıt veren Çakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Bir tarafım ağzının payını ver diyor, bir tarafım artık susman lazım" ifadelerini kullanan Çakal, tartışmanın hâlâ kendisi için kapanmadığını ima etti.

BERFU YENENLER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Berfu Yenenler ise kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine sessizliğini bozarak konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu. Yaşanan gerginliğin kendisinden kaynaklanmadığını vurgulayan Yenenler, kendisini tanıyanların bu durumu çok iyi bildiğini söyledi.

Programı yayınlamama kararının tamamen iyi niyetli olduğunu belirten Yenenler, "Kimseyi mağdur etmek istemediğim için bölümü yayınlamadım. Yayınlasaydım mağdur olan ben olmazdım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çakal ile kişisel bir problemi olmadığını dile getiren Yenenler, isterse kendisiyle yeniden konuşabileceğini ve hatta tekrar bir bölüm bile çekebileceklerini söyleyerek tartışmayı yumuşatmaya yönelik bir yaklaşım sergiledi.