Çağrı filmi ne zaman çekildi, kaç yılında çekildi, ne zaman vizyona girdi? Çağrı filmi Oscar aldı mı?

Yıllardır televizyon ekranlarında aynı heyecanla izlenen Çağrı filmi ne zaman vizyona girdi? Başrolünde Anthony Quinn'in yer aldığı ve İslam dünyasında büyük yankı uyandıran bu kült eser, ilk gösterimini yaptığı günden bu yana "en iyi dini film" unvanını kimseye bırakmadı. Peki, Çağrı kaç yılında çekildi ve Türkiye'deki izleyicilerle ilk kez ne zaman buluştu? 1970'li yılların teknolojik kısıtlamalarına rağmen ortaya konan bu görsel şölenin vizyon tarihlerini ve dünya çapında kazandığı başarıların kronolojisini sizler için derledik.

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Çağrı filminin çekim süreci 1974 yılında başlamış ve yaklaşık bir buçuk yıl sürmüştür. Ancak filmin çekim hikayesi, prodüksiyonun kendisi kadar dramatik engellerle doludur. Çekimler ilk olarak Fas'ta başlamış, ancak dönemin siyasi baskıları nedeniyle set yarıda kalmıştır. Yönetmen Mustafa Akkad, projesinden vazgeçmeyerek çekimleri tamamlamak için Libya'ya taşınmış ve çekimler 1975 yılında Libya çöllerinde nihayete ermiştir. Filmin hem İngilizce hem de Arapça olarak iki ayrı kadroyla eş zamanlı çekilmesi, yapım sürecinin neden bu kadar uzun ve meşakkatli olduğunu açıklamaktadır.

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Büyük bir merakla beklenen film, çekimlerin tamamlanması ve post-prodüksiyon aşamasının ardından 1976 yılında dünya prömiyerini yapmıştır. Çağrı filmi vizyon tarihi olarak pek çok ülkede 1976 ve 1977 yıllarını görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart 1977'de gösterime giren film, Türkiye'de ise 1977 yılının sonlarına doğru izleyiciyle buluşmuş ve sinema salonları önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olmuştur.

YAPIM SÜRECİNDEKİ TARİHSEL ÖNEM

1970'li yılların kısıtlı imkanlarıyla, çölde binlerce figüran ve gerçek atlarla çekilen bu epik yapım, vizyona girdiği andan itibaren bir klasik haline gelmiştir. Maurice Jarre'ın 1977 yılında Oscar'a aday gösterilen büyüleyici müzikleriyle taçlanan film, aradan geçen 50 yıla rağmen hala tazeliğini korumaktadır.

ÇAĞRI FİLMİ OSCAR ALDI MI?

Çağrı (The Message) filmi, sanılanın aksine Oscar ödülü kazanmamıştır; ancak bir kategoride Oscar'a aday gösterilmiştir.

İşte filmin Oscar yolculuğuyla ilgili detaylar:

Adaylık Yılı: 1977

Kategori: En İyi Özgün Müzik (Best Original Score)

Aday Gösterilen İsim: Maurice Jarre

Sonuç: Adaylık (Ödülü o yıl Yıldız Savaşları / Star Wars filmiyle John Williams kazanmıştır.)

Filmin müzikleri, Fransız besteci Maurice Jarre tarafından yapılmıştır. Jarre, bu müzikleri bestelemek için çölde bir çadırda yaşayarak filmin ruhunu hissetmeye çalışmıştır. Bugün hala dünyanın en ikonik film müziklerinden biri sayılan bu eser, Oscar kazanamasa da sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.