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Çağla Öz'e düğününde ne kadar altın takıldı? MASAK inceleme mi başlattı, olay nedir?

Çağla Öz'e düğününde ne kadar altın takıldı? MASAK inceleme mi başlattı, olay nedir?
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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün düğününde takılan çok sayıdaki altın, gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile Van'da evlenen Öz'ün düğün görüntülerinde tacından kemerine, gerdanlığından bileklerine kadar çok sayıda altın takıldığı görüldü. Peki, Çağla Öz'e düğününde ne kadar altın takıldı, MASAK inceleme mi başlattı, olay nedir?

Çağla Öz'ün düğününde yaşanan altın şovu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile dünyaevine giren Öz'e düğünde sırma yelek, gerdanlık, altın kemer, bilezik ve farklı takılardan oluşan çok sayıda ziynet eşyası takıldı. İşte Çağla Öz'ün düğününde takılan altınlar ve gündeme gelen MASAK incelemesine ilişkin merak edilenler.

ÇAĞLA ÖZ KİMİNLE EVLENDİ?

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile evlendi. Çift, Van'da düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Daha önce nişan töreniyle gündeme gelen Çağla Öz, düğününde takılan gösterişli altınlarla da dikkat çekti.

ÇAĞLA ÖZ'E NE KADAR ALTIN TAKILDI?

Çağla Öz'ün düğününde üzerine çok sayıda altın takı takıldı. Gelinin boynundan beline, parmaklarından bileklerine kadar uzanan takılar arasında altın kemer, gerdanlık, bilezikler, kolyeler, sırma yelek, geniş kolluklar, Arnavut yeleği ve hasır kolluklar yer aldı. Takı merasiminde altınların yoğunluğu dikkat çekerken, Öz'ün takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte ve halay çekmekte zorlandığı görüldü. Ancak düğünde takılan altınların toplam maddi değerine ilişkin net bir rakam açıklanmadı.

MASAK İNCELEME Mİ BAŞLATTI?

Mehmet Fatih Tançalan'ın mal varlığı ve Çağla Öz'ün düğününde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağına ilişkin MASAK tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. İncelemenin, düğünde takılan yüksek miktardaki altınlar ve Tançalan'ın mal varlığı kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

OLAY NEDİR?

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'daki düğünü, gelinin üzerine takılan çok sayıdaki altın nedeniyle gündem oldu. Düğünden paylaşılan görüntülerde Öz'ün tepeden tırnağa altınlarla donatıldığı görülürken, takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlandığı anlar da dikkat çekti.

Düğünün ardından Mehmet Fatih Tançalan hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığı ve Tançalan'ın gözaltına alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra Tançalan'ın mal varlığı ile düğünde takılan altınların kaynağı da MASAK'ın incelemesine konu oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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