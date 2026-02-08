Ç.Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Ç.Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Haberler

Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Ç.Rizespor Galatasaray maçı oynanıyor. Ç.Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Ç.Rizespor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Ç.Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Ç. Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Ç. Rizespor Galatasaray maçı oynanıyor. Ç. Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Ç. Rizespor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Ç. Rizespor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesi futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, şifreli yayınla canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

beIN Sports 1 yayını;

• Digiturk 77. kanal

• Kablo TV 232. kanal

üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla da maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması 8 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk düdük saat 17.00 itibarıyla çalacak.

Ç.RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY İLK 11'LERİ
Ç.Rizespor 11'i:

Galatasaray 11'i:

