Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?

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Buz Devri 6, ABD'de 5 Şubat 2027'de vizyona girecek. Filmin orijinal adı "Ice Age: Boiling Point". Film ilk olarak Aralık 2026'da vizyona girecekti, ancak gösterim tarihi Şubat 2027'ye ertelendi.

BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Buz Devri 6, 5 Şubat 2027'de ABD'de sinemalarda gösterime girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Disney yapımlarının genellikle ABD ile aynı hafta ya da birkaç gün arayla Türkiye'de de vizyona girdiği biliniyor.

BUZ DEVRİ 6 NEDEN ERTELENDİ?

Buz Devri 6'nın vizyon tarihi başlangıçta Aralık 2026 olarak belirlenmişti. Disney, filmin gösterim tarihini daha sonra 5 Şubat 2027'ye kaydırdı. Erteleme kararının nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

BUZ DEVRİ 6'NIN ADI NE?

Filmin orijinal adı "Ice Age: Boiling Point". Türkçeye "Buz Devri: Kaynama Noktası" olarak çevrilebilecek isim, Disney tarafından 2025 yılında düzenlenen Destination D23 etkinliğinde duyuruldu. Filmin Türkçe adı henüz resmi olarak açıklanmadı.

BUZ DEVRİ 6'NIN KONUSU NE?

Buz Devri 6'da Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat ve sürünün diğer üyeleri, Kayıp Dünya'nın bilinmeyen bölgelerine doğru yeni bir maceraya atılacak. Film, dinozorlar ve lavlarla dolu çılgın bir macera olarak tanımlanıyor. CinemaCon'da gösterilen ilk görüntülerde Scrat, yavrusuna fındık gömmeyi öğretirken ayaklarının altındaki zemin kaynamaya başlıyor. Bu sahne, serinin buzlu dünyadan daha sıcak ve tehlikeli bir ortama taşınacağına işaret ediyor.

BUZ DEVRİ 6'DA HANGİ KARAKTERLER VAR?

Serinin sevilen karakterleri yeni filmde de yer alacak:

Manny (mamut)

Sid (tembel hayvan)

Diego (kılıç dişli kaplan)

Ellie (mamut)

Scrat (sincap)

Filmin orijinal versiyonunda Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary ve Queen Latifah gibi serinin tanınan seslendirme sanatçıları da yeniden yer alıyor.

BUZ DEVRİ SERİSİNİN SON FİLMİ NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Buz Devri serisinin son sinema filmi "Buz Devri: Büyük Çarpışma" 2016 yılında vizyona girmişti. Böylece seri, 11 yıl aradan sonra yeni bir sinema filmiyle izleyicilerle buluşacak.