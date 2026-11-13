Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan animasyon serisi Buz Devri, yıllar sonra yeni filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Serinin altıncı filmi için geri sayım sürerken "Buz Devri 6 ne zaman çıkacak?" ve "Vizyon tarihi ne?" soruları sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

Buz Devri 6, ABD'de 5 Şubat 2027'de vizyona girecek. Filmin orijinal adı "Ice Age: Boiling Point". Film ilk olarak Aralık 2026'da vizyona girecekti, ancak gösterim tarihi Şubat 2027'ye ertelendi.

BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Buz Devri 6, 5 Şubat 2027'de ABD'de sinemalarda gösterime girecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Disney yapımlarının genellikle ABD ile aynı hafta ya da birkaç gün arayla Türkiye'de de vizyona girdiği biliniyor.

BUZ DEVRİ 6 NEDEN ERTELENDİ?

Buz Devri 6'nın vizyon tarihi başlangıçta Aralık 2026 olarak belirlenmişti. Disney, filmin gösterim tarihini daha sonra 5 Şubat 2027'ye kaydırdı. Erteleme kararının nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

BUZ DEVRİ 6'NIN ADI NE?

Filmin orijinal adı "Ice Age: Boiling Point". Türkçeye "Buz Devri: Kaynama Noktası" olarak çevrilebilecek isim, Disney tarafından 2025 yılında düzenlenen Destination D23 etkinliğinde duyuruldu. Filmin Türkçe adı henüz resmi olarak açıklanmadı.

BUZ DEVRİ 6'NIN KONUSU NE?

Buz Devri 6'da Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat ve sürünün diğer üyeleri, Kayıp Dünya'nın bilinmeyen bölgelerine doğru yeni bir maceraya atılacak. Film, dinozorlar ve lavlarla dolu çılgın bir macera olarak tanımlanıyor. CinemaCon'da gösterilen ilk görüntülerde Scrat, yavrusuna fındık gömmeyi öğretirken ayaklarının altındaki zemin kaynamaya başlıyor. Bu sahne, serinin buzlu dünyadan daha sıcak ve tehlikeli bir ortama taşınacağına işaret ediyor.

BUZ DEVRİ 6'DA HANGİ KARAKTERLER VAR?

Serinin sevilen karakterleri yeni filmde de yer alacak:

Manny (mamut)

Sid (tembel hayvan)

Diego (kılıç dişli kaplan)

Ellie (mamut)

Scrat (sincap)

Filmin orijinal versiyonunda Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary ve Queen Latifah gibi serinin tanınan seslendirme sanatçıları da yeniden yer alıyor.

BUZ DEVRİ SERİSİNİN SON FİLMİ NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Buz Devri serisinin son sinema filmi "Buz Devri: Büyük Çarpışma" 2016 yılında vizyona girmişti. Böylece seri, 11 yıl aradan sonra yeni bir sinema filmiyle izleyicilerle buluşacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı

İki kadına tekme tokat saldırdılar! Gerekçeleri pes dedirtti

Sokak ortasında iki kadına tekme tokat saldırdılar! İşte o anlar
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret21

Üst mahkemeden Osman Kavala kararı
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü

Okulda infial yaratan olay! Bu görüntü öğretmenin başını yedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası

Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
İstanbul Valiliği’nden uyarı: Yarın saat 05:00'a kadar kuvvetli fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği alarmda! Seferler iptal edildi, korular kapatıldı
Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu

Başkan yardımcısı törende yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı42

Canlı yayında çok sert Türkiye kavgası! Sunucu yayını kesti

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü

TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Milli futbolcuyla aşk yaşadığını itiraf etti