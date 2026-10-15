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Bursa'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ekim Bursa'da yarın okullar tatil mi? (BURSA VALİLİĞİ)

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Bursa'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ekim Bursa'da yarın okullar tatil mi? (BURSA VALİLİĞİ)
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Bursa'da 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kentte beklenen sağanak yağışın ardından gözler Bursa Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği Bursa'da yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizde.

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Bursa Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Kentte gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenirken gözler okul tatiline ilişkin açıklamalara çevrildi. Peki,  Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da yarın okullar tatil mi? Detaylar...

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre eğitim öğretim normal düzeninde devam edecek.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (BURSA VALİLİĞİ)

Bursa Valiliği tarafından 15 Ekim Perşembe günü için il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Eğitim öğretime ara verilmesine yönelik resmî bir karar bulunmadığından okulların normal düzeninde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM BURSA HAVA DURUMU

15 Ekim Perşembe günü Bursa'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günlük hava tahminlerine göre kentte en düşük sıcaklığın 14, en yüksek sıcaklığın ise 17 derece olması öngörülüyor.

Nem oranının yüzde 94 ile yüzde 96 arasında değişmesi, rüzgâr hızının ise saatte yaklaşık 9 kilometre olması bekleniyor.

Saatlik tahminlere göre sabah saatlerinde 15 derece civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 18 dereceye yükselecek. Öğleden sonra yeniden düşmesi beklenen sıcaklığın akşam saatlerinde 14 dereceye, gece saatlerinde ise 12 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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