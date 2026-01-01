Bursa okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Bursa yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği kar tatili açıklaması!

Bursa okullar tatil mi son dakika! Bursa'da yeni yılın ilk haftasında hava koşulları günlük yaşamı etkiliyor. Okullarla ilgili kararlar ise resmi açıklamalar doğrultusunda takip ediliyor.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Bursa'da 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyurularda, eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildiğine dair bir karar yer almadı.

Yetkili kurumların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında da bu yönde bir bilgilendirme yapılmadı. Mevcut açıklamalar doğrultusunda, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda derslerin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

2 OCAK 2026 CUMA BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk hava ve gece saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle kentte buzlanma riski bulunuyor. Buna rağmen, 2 Ocak 2026 Cuma günü için Bursa'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar açıklanmış değil.

Tatil kararlarının çoğunlukla gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kamuoyuna duyurulduğu biliniyor. Bu nedenle veliler ve öğrenciler, Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesi ile kuruma ait sosyal medya hesaplarını takip etmeyi sürdürüyor.

BURSA HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da 2 Ocak Cuma günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların -9 ila -7 derece arasında, gündüz ise en yüksek 5 derece civarında seyredeceği bildirildi.

Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın -12 dereceye kadar düşebileceği ifade ediliyor. Yoğun kar yağışı beklentisi bulunmamakla birlikte, önceki günlerden kalan etkiler nedeniyle özellikle sabah saatlerinde ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.