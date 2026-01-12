Bursa okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Bursa Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bursa'da 13 Ocak Salı Bursa günü hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyorlar.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da Kar Yağışı Gece Boyunca Sürecek, Hafta Ortasından İtibaren Hava Isınıyor

Bursa'da kar yağışı akşam ve gece saatlerinde etkisini sürdürüyor. Pazartesi günü 18.00–24.00 saatleri arasında kent genelinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı 3 derece civarında seyredecek. Nem oranının yüksek olmasıyla birlikte rüzgârın zaman zaman 20–25 km/saat hızına ulaşması, özellikle yüksek kesimlerde olumsuzluk riskini artırıyor.

Salı günü gece yarısından sabah erken saatlere kadar kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olacak, sıcaklık -1 dereceye kadar düşerken hissedilen sıcaklık -4 derece seviyelerine inecek. Öğle saatlerinden itibaren bulutluluk azalacak ve hava parçalı bulutlu geçecek. Günün en yüksek sıcaklığı 4 derece olarak ölçülecek.

Salı akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşüşe geçecek. 18.00'dan sonra hava az bulutlu olurken, sıcaklık -4 derece, hissedilen sıcaklık ise -7 derece olacak.

5 günlük hava tahminine göre Bursa'da hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacak.

Salı günü kar yağışlı hava ile sıcaklık -1 ile 3 derece arasında olacak.

Çarşamba günü parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık -4 ile 9 derece aralığında seyredecek.

Perşembe ve Cuma günleri sıcaklık 14 dereceye kadar yükselecek.

Cumartesi günü ise kent genelinde yağmur beklenirken sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak.

Yetkililer, özellikle salı sabahı ve akşam saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı Bursa günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.