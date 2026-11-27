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Bursa hızlı tren ne zaman açılacak sorusu, test sürüşünün ardından Bursalıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Bursa'da hızlı tren yolcu seferlerinin 2027 yılının ilk yarısında başlaması hedefleniyor. Seferlerin başlamasıyla Bursa ile İstanbul ve Ankara arasındaki yolculuk süreleri 2 saat 15 dakikaya inecek. Bursa'nın da katılmasıyla hızlı tren ulaşımına sahip il sayısı 14'ten 15'e yükselecek.

BURSA HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa hızlı treninde yolcu seferlerinin 2027 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyor. Bakan Uraloğlu, test sürüşleri ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın yolcu taşımacılığına açılacağını belirtti. Hat, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak.

BURSA'DA İLK HIZLI TREN TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Bursa'da ilk hızlı tren test sürüşü 27 Kasım 2026'da gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu'nun da katıldığı test sürüşünde tren, Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu'ndan Bursa Yüksek Hızlı Tren Garı'na kadar yol aldı. Uraloğlu, hatta altyapı, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve haberleşme sistemlerinin kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

BURSA-İSTANBUL VE BURSA-ANKARA KAÇ SAAT SÜRECEK?

Hızlı tren seferlerinin başlamasıyla Bursa'dan birçok şehre ulaşım süresi önemli ölçüde kısalacak. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre yolculuk süreleri şöyle olacak:

Bursa-İstanbul: 2 saat 15 dakika

Bursa-Ankara: 2 saat 15 dakika

Bursa-Bilecik: 45 dakika

Bursa-Eskişehir: 1 saat

Bursa-Konya: 2 saat 50 dakika

BURSA HIZLI TREN HATTI KAÇ KİLOMETRE?

Bursa hızlı tren projesinin Osmaneli-Bursa kesimi 106 kilometre uzunluğunda. Bu kesimdeki inşaat çalışmaları tamamlandı. Hattın Bursa-Bandırma kesiminde ise çalışmalar devam ediyor. Osmaneli-Bursa kesiminde 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük ve 13 demiryolu köprüsü olmak üzere toplam 369 sanat yapısı bulunuyor.

BURSA HIZLI TREN İSTASYONLARI NELER?

Hat üzerinde toplam 9 istasyon yer alacak. Bunlardan 8'i yeni yapılan istasyonlar olacak:

Osmaneli

Yenişehir

Yenişehir Havalimanı

Gürsu

Bursa Gar

TEKNOSAB

Karacabey

Dağkadı

Bu istasyonlara ek olarak mevcut Kuşcenneti istasyonu da hat üzerinde hizmet verecek.

BURSA HIZLI TREN HATTI KAÇ YOLCU TAŞIYACAK?

Hattın tamamı hizmete girdiğinde yılda 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşınması öngörülüyor. Proje, Bursa'yı yalnızca yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da demiryolu ağına bağlayacak.

ŞEHİR HASTANESİ METROSU DA 2027'DE AÇILACAK

Bakan Uraloğlu, Bursa'da yapımı süren Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattına ilişkin de bilgi verdi. Hattın fiziki gerçekleşmesinin yüzde 87'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, ray ve katener işlerinin tamamlandığını, test sürüşlerinin sürdüğünü açıkladı. Metro hattının da 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması hedefleniyor.