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Gürsu’da da İstiklal ve Kurtuluş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi programı uygulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren kesinti yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, elektriğin yeniden verileceği saati araştırıyor. Peki, Gürsu elektrikler ne zaman gelecek? Bursa’da elektrik kesintisi hangi ilçelerde devam ediyor? İşte 28 Kasım 2026 UEDAŞ elektrik kesintisi programına ilişkin detaylar…

BURSA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

UEDAŞ tarafından paylaşılan 28 Kasım 2026 tarihli planlı kesinti programına göre Bursa’nın farklı ilçelerinde şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri mahallelere göre değişiklik gösteriyor.

Günün son planlı kesintilerinin bazı bölgelerde saat 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verilmesi planlanıyor. Ancak çalışma süresinde yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

GÜRSU ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 28 Kasım Cumartesi günü İstiklal ve Kurtuluş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. UEDAŞ'ın duyurusuna göre iki mahallede 09.00-10.00 saatleri arasında kesinti programı bulunuyor.

Ayrıca 10.00-17.00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle İstiklal ve Kurtuluş mahallelerinin belirlenen sokaklarına elektrik verilemiyor. Günün son kesinti aralığı ise 17.00-18.00 olarak açıklandı.

Buna göre Gürsu’da planlı çalışmaların saat 18.00’de tamamlanması ve etkilenen bölgelere elektriğin yeniden verilmesi bekleniyor.

BURSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

28 Kasım 2026 Cumartesi günü Bursa’da planlı elektrik kesintisinden etkilenen ilçeler arasında Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir bulunuyor.

Kesintiler ilçelerin tamamında değil, UEDAŞ tarafından duyurulan belirli mahalle ve sokaklarda uygulanıyor. Bu nedenle vatandaşların kendi adreslerine ilişkin kesinti saatlerini ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursa’da elektrik kesintisi ve arıza bilgilerine UEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlar planlı kesintiler bölümünden ilçe, mahalle ve çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgileri inceleyebiliyor. Elektrik arızaları ve kesinti bildirimleri için 186 numaralı müşteri iletişim merkezi de kullanılabiliyor.