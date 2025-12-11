Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Aralık Bursa'da ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde hissedilen deprem, bölgede kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada art arda paylaşılan "Deprem mi oldu?" mesajları, vatandaşların merakını artırırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı resmi açıklamalar takip edilmeye başlandı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 11 Aralık Bursa'da ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi? Detaylar...

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı özellikle ilçede ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde hissedildi. Yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar titreşimi daha net algıladıklarını ifade etti.

Sarsıntının ardından vatandaşlar, durumun netleşmesi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık veri akışını takip etti. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileriyle depremle ilgili bilgiler resmi ve doğrulanmış şekilde sunuldu. Yetkililer, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek adına yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesini vurguladı.

BURSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPEM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat izliyor. Her iki kurumun "Son Depremler" listeleri, Sındırgı'daki depremin büyüklüğü, derinliği ve zamanına dair bilgileri şeffaf şekilde paylaşıyor ve vatandaşların doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor.