Bursa’da yerel yönetim gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mustafa Bozbey, hem uzun yıllara yayılan belediyecilik kariyeri hem de son dönemde yaşanan gelişmelerle kamuoyunun odağında yer alıyor. Bursa siyasetinde önemli bir yere sahip olan Bozbey’in yaşamı, eğitimi, siyasi geçmişi ve hakkında yürütülen süreçler merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kimdir, hangi partiden? Mustafa Bozbey neden gözaltına alındı? Detaylar...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğmuştur. İlkokul eğitimini Özlüce İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1984 yılında tamamlayan Bozbey, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak Yüksek İnşaat Mühendisi unvanını almıştır.

Meslek hayatına 1986 yılında başlayan Bozbey, 1989 yılında kendi şirketini kurarak inşaat sektöründe faaliyet göstermiştir. Çok sayıda toplu konut projesine imza atan Bozbey, aktif iş yaşamını belediye başkanı seçildikten sonra devretmiştir.

Siyasi kariyerine 1999 yılında başlayan Bozbey, uzun yıllar boyunca yerel yönetimlerde görev almış ve özellikle Nilüfer ilçesindeki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek kentin 7. başkanı olmuştur.

MUSTAFA BOZBEY HANGİ PARTİDEN?

Mustafa Bozbey, siyasi hayatında farklı dönemlerde çeşitli partilerde görev almıştır. İlk olarak 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti çatısı altında Nilüfer Belediye Başkanı seçilmiştir.

2004 yılından itibaren ise siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam etmiştir. Bu tarihten sonra katıldığı tüm seçimlerde CHP adayı olarak yer almış ve uzun yıllar Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2024 yerel seçimlerinde de CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime girmiş ve kazanarak görevine başlamıştır.

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Bozbey gözaltına alınmıştır.

Soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısının 50’den fazla olduğu açıklanmıştır. Ayrıca Bozbey’in evinde arama yapıldığı ve cep telefonuna el konulduğu bilgisi paylaşılmıştır.

MUSTAFA BOZBEY KAÇ YAŞINDA?

1962 doğumlu olan Mustafa Bozbey, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

MUSTAFA BOZBEY NERELİ?

Mustafa Bozbey, Bursa doğumludur. Özellikle Nilüfer ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış ve siyasi kariyerinin büyük bölümünü Bursa’da sürdürmüştür.

SİYASİ KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN DÖNEMLER

1999: Nilüfer Belediye Başkanı (DSP)

2004, 2009, 2014: Nilüfer Belediye Başkanı (CHP) – üst üste dört dönem

2019: Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı (CHP)

2024: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı (CHP)

Nilüfer’deki 20 yıllık görev süresi boyunca kentin planlı gelişimi, yaşam kalitesinin artırılması ve katılımcı yönetim anlayışıyla öne çıkan Bozbey, yerel yönetim deneyimini büyükşehir düzeyine taşımıştır.