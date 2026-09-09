Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Altınşehir Mahallesi 216. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

ORHANGAZİ

Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile Oksijen 37 Dinlenme Tesisleri çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

8 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında aynı bölgelerde planlanan su kesintisi de bulunmaktadır.

OSMANGAZİ

Çekirge Mahallesi 1. Arka Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Millet Mahallesi Onurlu Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 9 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.